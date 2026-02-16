CANG rechaza señalamientos del MP y defiende legalidad del proceso electoral interno

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) cuestionó este lunes 16 de febrero los allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) durante la jornada electoral del 12 de febrero y pidió respeto al proceso y a la institucionalidad gremial, al tiempo que defendió la legalidad del proceso electoral interno.

Según un comunicado, la irrupción de personal fiscal y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrió el jueves 12 de febrero en centros de votación instalados en el Parque Erick Barrondo, zona 7, y en el Club de Oficiales La Aurora, zona 13, donde se desarrollaba la jornada electoral. Las diligencias, encabezadas por la agente fiscal Leonor Morales Lazo, incluyeron inspecciones, registros y la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, Francis Peña, quien argumentó gozar de derecho de antejuicio por su condición de magistrado de Corte de Apelaciones.

El CANG señaló que las órdenes fueron notificadas sin la debida documentación a las autoridades del Colegio presentes en los recintos, y cuestionó que los agentes actuaran con el rostro cubierto, sin que se ofreciera información clara sobre las denuncias que motivaron las diligencias.

Añade que, pese a los incidentes, el proceso electoral continuó y concluyó con la validación de resultados por parte del órgano competente, respaldado por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó garantizar la continuidad del proceso sin interferencias externas.

El Colegio calificó de “especialmente grave” el hecho de que las acciones del Ministerio Público se hayan realizado sin verificar el origen de las denuncias y sin agotar las vías institucionales para requerir información. Afirmó que la actuación generó confusión y puso en duda la confianza en la institucionalidad gremial.

Asimismo, el CANG reiteró su disposición para facilitar al ente fiscal la documentación correspondiente sin necesidad de orden judicial, y agradeció las muestras de respaldo expresadas por organizaciones nacionales e internacionales.

“El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reitera su actitud de transparencia y rendición de cuentas, y pone a disposición del ente fiscal, sin necesidad de orden judicial, la documentación relativa a la actividad electoral objeto de investigación. Esta puede ser requerida para evidenciar que se siguió el trámite ordinario y que se actuó conforme a las circunstancias y el marco normativo. En consecuencia, niega y rechaza cualquier señalamiento que pretenda desacreditar el proceso, la institucionalidad, el gremio profesional o las autoridades legítimamente constituidas”, dice el pronunciamiento.

Finalmente, hizo un llamado a que toda intervención de las autoridades se realice con respeto a la legalidad y los derechos ciudadanos.

