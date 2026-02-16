El Ejecutivo comienza con la recepción de expedientes de aspirantes a la CC; profesionales también se acercan al Congreso

Este lunes 16 de febrero arrancó el proceso de recepción de los expedientes de los abogados interesados en postularse como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en representación del Organismo Ejecutivo para el período 2026-2031.

La convocatoria para todos los profesionales interesados en postularse a dichos cargos fue publicada por el Organismo Ejecutivo el pasado 9 de febrero. Durante el primer día de la convocatoria se presentaron en la sede de la Secretaría General de la Presidencia los profesionales Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, Adrián Rolando Rodríguez Arana y Luis Eduardo López Ramos.

Según se indicó por parte de la Presidencia de la República, la recepción de la documentación se realizará hasta el viernes 20 de febrero en la sede de dicha Secretaría, en la 6a. avenida 5-34, zona 1, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, en horario de 9 a 17 horas.

Asimismo, en el Congreso continúa durante la presente semana la recepción de expedientes de los profesionales interesados en postularse como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Organismo Legislativo.

Durante la jornada del lunes se recibieron los expedientes de los abogados Claudia Elizabeth Paniagua, Karina Beatriz González Escobar, Julio Alfonso Agustín del Valle y Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, quien también entregó su expediente en la Secretaría General de la Presidencia. Con la entrega de estos expedientes sube a 10 el número de aspirantes a ocupar una magistratura ante la CC en representación del Congreso.

La recepción de expedientes por parte del Legislativo concluye el próximo 20 de febrero, y los interesados pueden entregar su documentación en la Dirección Legislativa, ubicada en la sede del Congreso en la zona 1, de 8.30 a 16.30 horas, de lunes a viernes.

Los aspirantes que hasta el momento han presentado su papelería en el Congreso son:

1. Soria Toledo Castañeda

2. Lester Escobar Muñoz

3. Adrián Rodríguez Arana

4. Rony Fuentes Fuentes

5. Helios Romeo Gómez Bal

6. Juan Carlos García Aguirre

7. Karina Beatriz González Escobar

8. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

9. Claudia Elizabeth Paniagua

10. Julio Alfonso Agustín del Valle

Designación por parte del Ejecutivo

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa realizada el miércoles 11 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura que el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031, se llevará a cabo conforme a los parámetros establecidos en la ley. Sin embargo, aseguró que la sesión del Consejo de Ministros en la que se hará la designación no será pública.

El mandatario fue enfático al indicar que dicha sesión del Consejo no se desarrollará de forma pública ni será transmitida por ningún medio.

“No hay ningún acto, ningún procedimiento que cumplir con el Consejo de Ministros que requiera que sea transmitido. Hay una decisión que será hecha por el presidente de la República en Consejo de Ministros y que esa se anunciará públicamente”, afirmó Arévalo.

En ese sentido, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, respaldó lo dicho por el presidente, al señalar que las sesiones del Consejo de Ministros no son públicas.

“Es correcto. Es importante tomar en cuenta que las sesiones de Consejo de Ministros no son transmitidas, no son públicas. Son actos que se realizan y que se deliberan por parte del presidente de la República, la vicepresidenta y los ministros de Estado”, afirmó Guerrero.