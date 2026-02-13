Magistrados de la CC 2026-2031: cómo es el proceso de elección, quiénes los nombran y cuándo tomarán posesión

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron electos el 12 de febrero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), pero la integración completa de la Corte de Constitucionalidad (CC) 2026-2031 todavía está en proceso.

La elección del Cang se realizó en una jornada marcada por la tensión y las denuncias de distintos sectores por la intervención del Ministerio Público (MP). Finalmente, el colegio profesional designó a Lemus como magistrada titular y a Bermejo como magistrado suplente ante el máximo tribunal constitucional del país.

Sin embargo, el Cang es solo uno de los cinco órganos que, por mandato constitucional, deben nombrar a un titular y un suplente para completar la integración de la CC.

¿Quiénes deben designar magistrados?

De acuerdo con el artículo 269 de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad se integra con magistrados designados por:

El Organismo Ejecutivo, es decir, el presidente de la República en Consejo de Ministros.

El Organismo Legislativo (Congreso de la República).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Cada entidad debe nombrar a un magistrado titular y un magistrado suplente.

¿Cuándo elegirán a los magistrados restantes?

La integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) 2026-2031 ya comenzó a tomar forma.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) fue el primero en completar su elección, mientras que el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) avanzan en sus respectivos procesos.

En contraste, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha iniciado formalmente la convocatoria para designar a su magistrado titular y suplente.

Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)

La Usac cerró la recepción de expedientes el 6 de febrero. En total, 14 profesionales presentaron su candidatura, entre ellos la actual fiscal general, María Consuelo Porras.

El Consejo Superior Universitario (CSU) programó la designación para el 16 de febrero en Antigua Guatemala, por lo que la Usac perfila como la próxima institución en nombrar a sus representantes ante la CC.

No obstante, la integración del CSU ha generado cuestionamientos. De sus 41 miembros, solo 11 tienen el período vigente; el resto lo tiene vencido y existe una vacante. Pese a que la Corte de Constitucionalidad ha solicitado en varias ocasiones la renovación del consejo, el rector Walter Mazariegos no ha informado avances en ese proceso.

Congreso de la República

El Congreso recibe expedientes del 2 al 20 de febrero. La normativa establece que el Legislativo debe hacer su designación dentro de los 60 días posteriores a la toma de posesión del nuevo Congreso.

En consecuencia, la elección deberá concretarse en marzo de 2026, antes de que se cumpla el plazo constitucional.

Organismo Ejecutivo

El presidente Bernardo Arévalo recibe expedientes del 16 al 20 de febrero y, según el calendario oficial, deberá anunciar a su designado el 13 de marzo.

Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha publicado la convocatoria oficial para recibir expedientes.

El presidente en funciones, Carlos Lucero, indicó que la convocatoria podría lanzarse a finales de febrero y que el proceso formal iniciaría en marzo, mes en el que corresponde hacer la designación.

¿Cuándo tomarán posesión los magistrados?

El plazo está claramente definido en la ley. El artículo 269 de la Constitución Política de la República establece cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, mientras que el artículo 272 regula su funcionamiento y atribuciones.

Además, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala que la instalación del tribunal debe realizarse 90 días después de que asuma funciones el nuevo Congreso de la República.

Tomando en cuenta que el Congreso inició funciones el 14 de enero, los magistrados para el período 2026-2031 deberán tomar posesión el 14 de abril del 2026.

¿Por qué es clave la Corte de Constitucionalidad?

El artículo 272 de la Constitución establece que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal permanente encargado de defender el orden constitucional.

Entre sus principales funciones están:

Resolver impugnaciones contra leyes señaladas de inconstitucionalidad.

Conocer acciones de amparo contra el Congreso, la CSJ, el Presidente y el Vicepresidente.

Resolver apelaciones en materia constitucional.

Sus resoluciones pueden incidir directamente en decisiones políticas, reformas legales y procesos institucionales clave para el país.

Con el 14 de abril del 2026 como fecha límite para la toma de posesión, las próximas semanas serán determinantes para completar la integración de la CC 2026-2031, un órgano esencial para el equilibrio institucional y la defensa del orden constitucional en Guatemala.