CSU convoca a sesión extraordinaria en Antigua Guatemala para designar a magistrados de la CC

CSU de la Usac convoca en Antigua Guatemala para designar a magistrados de la CC.

SEDE DE LA CC

Edificio de la Corte de Constitucionalidad en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) informó que designará a sus magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) en una sesión convocada para el lunes 16 de febrero en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según la información del CSU, la sesión extraordinaria está programada para las 9 horas en la 3a calle Oriente número 28 "A", Hotel Museo Casa Santo Domingo, sala Quiroa.

Entre sus consideraciones, destaca que el CSU, mediante sesión ordinaria celebrada el 26 de enero, aprobó el cronograma que permite establecer las fechas para dar cumplimiento a los plazos establecidos para la designación de magistrado titular y suplente.

El 6 de febrero, la Usac finalizó la recepción de expedientes de candidatos a magistrados para la nueva CC. En total, se presentaron 14 profesionales que aspiran al cargo.

El CSU, encabezado por el rector de la Usac, Walter Mazariegos, se dispone a elegir a los magistrados constitucionales, en medio de cuestionamientos por falta de legitimidad.

La recepción de expedientes se llevó a cabo en la Rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12.

Para leer más: Entes electores (a excepción de la CSJ) avanzan en procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

Consejo Superior Universitario Elecciones de segundo grado 2026 Elecciones de segundo grado en Guatemala Renovación de cortes Usac Walter Mazariegos 

