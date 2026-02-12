CSU convoca a sesión extraordinaria en Antigua Guatemala para designar a magistrados de la CC

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) informó que designará a sus magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) en una sesión convocada para el lunes 16 de febrero en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según la información del CSU, la sesión extraordinaria está programada para las 9 horas en la 3a calle Oriente número 28 "A", Hotel Museo Casa Santo Domingo, sala Quiroa.

Entre sus consideraciones, destaca que el CSU, mediante sesión ordinaria celebrada el 26 de enero, aprobó el cronograma que permite establecer las fechas para dar cumplimiento a los plazos establecidos para la designación de magistrado titular y suplente.

El 6 de febrero, la Usac finalizó la recepción de expedientes de candidatos a magistrados para la nueva CC. En total, se presentaron 14 profesionales que aspiran al cargo.

El CSU, encabezado por el rector de la Usac, Walter Mazariegos, se dispone a elegir a los magistrados constitucionales, en medio de cuestionamientos por falta de legitimidad.

La recepción de expedientes se llevó a cabo en la Rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12.

Para leer más: Entes electores (a excepción de la CSJ) avanzan en procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

#RenovaciónCC

El Consejo Superior Universitario de la USAC va a designar a sus magistrados para la @CC_Guatemala en una sesión convocada el próximo lunes en Antigua Guatemala. pic.twitter.com/NndhyEgKsy — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 12, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.