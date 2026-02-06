Así avanzan las postulaciones para magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el CSU de la Usac

El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031 sigue su marcha. Este viernes vence el plazo para la recepción de expedientes de los aspirantes a magistrado titular y suplente designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

El CSU, la máxima autoridad de la Usac, se integra por 41 consejeros, encabezado por el rector, los decanos, representantes de egresados, docentes y representantes estudiantiles.

Cerca de la mitad de los integrantes del CSU sigue en funciones pese a que su mandato ya venció, lo que según grupos de observación, resta legitimidad al proceso de designación de los nuevos magistrados constitucionales.

La recepción de expedientes se desarrolla en la rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12 capitalina, segundo nivel. La convocatoria habilitó dos días, 5 y 6 de febrero de 8 a 15 horas para esta fase del proceso.

La elección será el próximo 16 de febrero, sin que hasta el momento se haya detallado el lugar ni la hora de la sesión del CSU.

A la fecha, abogados y políticos han presentado acciones contra el CSU para que se renueven los cargos que sean necesarios y se dé posesión a los representantes electos.

Los candidatos

Así avanza la presentación de expedientes:

Alejandro José Gutiérrez Dávila, suplente Walter Paulino Jiménez Texaj, titular y suplente Héctor Ovidio Pérez Caal, titular y suplente Elfrego René Jerez Chacón, titular y suplente Leyla Susana Lemus Arriaga, titular María Consuelo Porras, titular y suplente Jorge Mario Godoy, titular y suplente Héctor Ricardo Echeverría, titular y suplente

*Información en desarrollo