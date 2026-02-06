Así avanzan las postulaciones para magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el CSU de la Usac

Guatemala

Así avanzan las postulaciones para magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el CSU de la Usac

El CSU que encabeza el rector, Walter Mazariegos, se dispone a elegir magistrados constitucionales entre cuestionamientos de falta de legitimidad.

|

time-clock

El CSU USAC finaliza la recepción de expedientes este viernes a las 15 horas. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031 sigue su marcha. Este viernes vence el plazo para la recepción de expedientes de los aspirantes a magistrado titular y suplente designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

El CSU, la máxima autoridad de la Usac, se integra por 41 consejeros, encabezado por el rector, los decanos, representantes de egresados, docentes y representantes estudiantiles.

Cerca de la mitad de los integrantes del CSU sigue en funciones pese a que su mandato ya venció, lo que según grupos de observación, resta legitimidad al proceso de designación de los nuevos magistrados constitucionales.

La recepción de expedientes se desarrolla en la rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12 capitalina, segundo nivel. La convocatoria habilitó dos días, 5 y 6 de febrero de 8 a 15 horas para esta fase del proceso.

LECTURAS RELACIONADAS

Consuelo Porras aspira a la CC

Consuelo Porras entrega su expediente para aspirar a magistrada a la CC por parte del Consejo Superior Universitario

chevron-right
COMISIîN DE POSTULACIîN TSE. En este 21 de enero, se inici con las sesiones de la Comisin de Postulacin que tendr a su cargo la eleccin de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las reuniones se llevarn a cabo en el Congreso de la Repblica. En la imagen, Walter Mazariegos a su salida del Congreso. Juan Diego Gonzlez. 210126

Dudas por la legitimidad del CSU de la Usac empañan la renovación de la CC

chevron-right

La elección será el próximo 16 de febrero, sin que hasta el momento se haya detallado el lugar ni la hora de la sesión del CSU.

A la fecha, abogados y políticos han presentado acciones contra el CSU para que se renueven los cargos que sean necesarios y se dé posesión a los representantes electos.

Los candidatos

Así avanza la presentación de expedientes:

  1. Alejandro José Gutiérrez Dávila, suplente
  2. Walter Paulino Jiménez Texaj, titular y suplente
  3. Héctor Ovidio Pérez Caal, titular y suplente
  4. Elfrego René Jerez Chacón, titular y suplente
  5. Leyla Susana Lemus Arriaga, titular
  6. María Consuelo Porras, titular y suplente
  7. Jorge Mario Godoy, titular y suplente
  8. Héctor Ricardo Echeverría, titular y suplente

*Información en desarrollo

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Consuelo Porras CSU USAC Elecciones de segundo grado Leyla Lemus Renovación CC Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS