CC ordena que se le fije un plazo a la Usac para la renovación del CSU

La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio a una sala administrativa 48 horas para fijar un plazo prudente al Consejo Superior Universitario (CSU) para que agilice su proceso de renovación.

Recientemente, la CC resolvió con lugar una queja presentada por abogados y académicos opositores al rector Walter Mazariegos, que manifestaron incumplimiento de la casa de estudios para renovar a los consejeros, cuyo plazo ya venció.

Los abogados señalan que el rector Mazariegos se opone a la renovación del CSU para evitar perder la mayoría política, que, a la fecha, mantiene todo, de cara a decisiones políticas y judiciales clave que emite la universidad.

De 41 integrantes que tiene el CSU, al menos 32 deben de ser renovados, según los datos que maneja la abogada Astrid Lemus, quien presentó la acción legal contra el retraso en la convocatoria a elecciones internas.

“En 48 horas tras recibido el expediente, la sala tiene que emitir una resolución en la cual exijan un plazo al CSU para que cumpla con la sentencia; es una sentencia que tienen 10 meses de retraso”, señaló Lemus.

Lemus, al al momento de responder a Prensa Libre, todavía no había sido notificada de la resolución constitucional, pero la profesional observó el documento que ha sido filtrado en las distintas redes sociales.

“Nos levanta el ánimo y nos hace renacer. Ya estábamos muy decepcionados que sin tener fallos a favor avanzamos en mayor cosa. El mensaje al CSU es contundente, yo no entiendo por qué los consejeros se niegan a cumplir, la USAC no es una isla, es parte del Estado y debe de obedecer como todo ciudadano”, indicó.

Incidencia política

Con el actual CSU, que a criterio de los opositores a Mazariegos carece de legitimidad, por tener que ser renovado, se nombró a la suplente del rector para la Comisión de Postulación al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por mandato legal esa comisión es presidida por el rector de la USAC, que cuenta con un suplente electo por el Consejo, cargo que fue delegado a la abogada Adelupe Jocabed Rojas Castillo.

Rojas Castillo formó parte de Innova USAC, un grupo de estudiantes de la facultad de Derecho que en el 2022, durante la renovación de rector, respaldó y apoyó públicamente a Mazariegos.

“Es ilógico e ilegal no convocar a elecciones, el CSU no puede permanecer para siempre o negarse a renovar los cargos que ya están vencidos, ya perdieron legitimidad”, criticó Lemus.

Otra decisión clave que deberá de tomar el CSU es hacer la elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva CC, que a este momento le da la ventaja a Mazariegos para incidir en la decisión por tener una mayoría.

La nueva resolución de la CC si bien respalda sus últimas resoluciones, no considera, a este momento, tomar medidas legales, pero la Sala a cargo del caso deberá de evaluar los informes que reciba de la USAC.

En caso determinar que existen incumplimientos, deberá de tomar las medidas necesarias para hacer valer las resoluciones que ordenar convocar a la renovación del CSU de la USAC.