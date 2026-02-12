CANG elige a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo como magistrados de la CC, en jornada marcada por operativos del MP

En medio de una intensa jornada electoral, marcada por operativos del Ministerio Público (MP) en centros de votación, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió este jueves 12 de febrero a Astrid Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031.

La elección concluyó a las 18 horas, pero la tensión persistió en los centros de votación del Club Aurora, en la zona 13, y del parque Érick Barrondo, donde fiscales del MP, con cámaras fotográficas y de video, documentaron el conteo de votos; acciones que sectores nacionales e internacionales calificaron como un atentado contra la democracia.

Además, al inicio de la votación, la explosión de un transformador provocó un apagón que complicó el conteo.

El resultado final dio como ganadores a Astrid Lemus Rodríguez 8,920 votos) y Luis Fernando Bermejo (8,527 votos), quienes disputaron la segunda vuelta contra Estuardo Gálvez Barrios ( 7,741 votos) y Melvin Giovanni Portillo (7,742 votos).

Detalles de los operativos

El MP allanó este jueves el centro de votación del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), donde más de 30 mil juristas eligen a uno de los cinco magistrados de la CC para el período 2026-2031. La diligencia fue encabezada por la fiscal Leonor Morales, acompañada de más de 30 agentes armados y personal con pasamontañas, en una acción que generó críticas por parte de observadores nacionales e internacionales.

Morales señaló que la intervención se dio por una denuncia recibida la semana pasada, aunque no ofreció detalles por tratarse de un caso bajo reserva. Aseguró que el proceso electoral no sería suspendido. Al ser consultada sobre un posible conflicto de intereses —pues uno de los candidatos pertenece al MP—, evitó responder.

La elección de magistrados de la CC es clave para el rumbo institucional del país, según diversas organizaciones y el propio presidente Bernardo Arévalo.

Los comicios de este jueves forman parte del proceso mediante el cual serán elegidos los cinco magistrados de la máxima corte; los otros cuatro serán designados en próximas semanas por el Congreso, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.