Postuladora del TSE define a candidatos para la nómina final

Cumpliendo con el cronograma, la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzó este martes 17 de febrero con la votación para integrar la nómina de candidatos a dirigir el tribunal electoral. Es un listado de 20 profesionales desde donde el Congreso deberá elegir a los cinco titulares y suplentes.

Se citó a los comisionados a las 8 horas, pero la sesión comenzó casi con dos horas de retraso. Lo primero que se definió fue la forma de votación para depurar el listado de 119 aspirantes a magistrados electorales.

Los comisionados aprobaron, por unanimidad, que se votara de derecha a izquierda en el orden de asistencia de los comisionados, con un mínimo de tres votos para incluirse en la lista y los comisionados podrán abstenerse.

Los candidatos

Esmeralda Judith Navarro Geovanni Francisco Soto Santos Juan José Mejía Bolaños Wilber Esteban Castellanos Venegas Mario Velásquez Lesther Castellanos Rodas José Luis de Jesús Samayoa Palacios Roberto Estuardo Morales Gómez Rafael Morales Solares Rosa Mariela Rivera Eva Marina Recinos Joaquín Flores Gúzman Selvin Guevara Farfán Francisco Javie Puac Karin Romeo Figueroa Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta Sergio Amadeo Pineda Castañeda Julio Recinos Fabián Rosa de León Alfredo Skinner-Klee Arenales

La Comisión de Postulación realizó integración de los nombres a la nómina que será entregada al Congreso para que realice la elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integraran el Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032.

Según indico el presidente de la Comisión, Walter Mazariegos, la nómina final de candidatos será entregada al Congreso en un lapso de 50 minutos a una hora.

Notica en desarrollo.