Juramentan a Claudia Paredes como presidenta de la CSJ; liderará proceso de postulación del MP

El Congreso de la República juramentó este martes 17 de febrero a la magistrada Claudia Paredes como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), para completar el período 2025-2026. La magistrada fue electa el pasado lunes por mayoría de votos del pleno de la CSJ.

Luego del acto de juramentación, Paredes anunció que también asumirá la presidencia de la Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, responsabilidad que recae en quien dirige la CSJ. Explicó que el procedimiento contempla su toma de posesión en el Organismo Judicial y una segunda juramentación específica como presidenta de la comisión, el próximo lunes.

La Comisión de Postulación es un órgano clave en la selección de candidaturas para ocupar el puesto de fiscal general, cuyo período actual concluye en mayo próximo. Su trabajo consiste en evaluar y proponer una nómina de seis aspirantes al presidente de la República, quien deberá elegir al nuevo titular del Ministerio Público.

Durante su diálogo con la prensa, la magistrada se refirió a señalamientos de supuestos vínculos con el diputado Allan Rodríguez, expresidente del Congreso. "Yo soy una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y él es un diputado de la República. Se mantiene una relación institucional, como corresponde entre funcionarios de diferentes organismos del Estado", afirmó Paredes, al tiempo que insistió en la necesidad de que cada poder del Estado respete la independencia, pero también coordine acciones para alcanzar el bien común.

Consultada sobre versiones que indican que no cuenta con visa vigente para ingresar a Estados Unidos, la magistrada dijo no haber recibido ninguna notificación oficial al respecto. “Como lo manifesté anteriormente, es una cuestión viral, un rumor en redes sociales. No tengo conocimiento oficial de eso”, expresó.

Respecto a su nuevo rol en la Corte Suprema de Justicia, la presidenta aseguró que su gestión se enfocará en dar continuidad a los planes y programas institucionales, ya en marcha, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia. También afirmó que se garantizará el acceso a la información pública de interés mediante el departamento de comunicación del OJ.

“Tenemos para eso un vocero institucional, que se encarga de dar a conocer aspectos importantes de trascendencia para toda la población”, puntualizó.

Paredes expresó que uno de sus propósitos es reforzar la coordinación con otras instituciones del sistema de justicia, siempre dentro del marco del respeto a la independencia de poderes. A su salida del Congreso, indicó que regresaría a la sede del OJ para completar su toma de posesión y preparar el inicio formal de sus funciones como presidenta de la Comisión de Postulación.

