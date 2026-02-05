Impunity Watch: postuladora del TSE tiene deficiencias por falta de transparencia y proceso apresurado

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha sido transparente en su trabajo, de acuerdo con la organización Impunity Watch.

La organización que da seguimiento al trabajo de la postuladora, emitió un informe preliminar que señala deficiencias en el trabajo del grupo de profesionales que nominará 20 candidatos para el nuevo TSE.

La comisión está presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), lo que activó las alertas entre las misiones de observación desde antes que comenzara el trabajo de la postuladora.

Las decisiones que de forma colegiada ha aprobado la comisión, integrada por el decano de derecho de la USAC, los representantes de las universidades privadas y el delegado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), no han sido las mejores según Impunity Watch.

Así lo dice Lourdes Pérez, quien forma parte del equipo de monitoreo de Impunity Watch. “Hay pequeñas decisiones que se pudieron tomar de mejor forma”, apuntó.

Deficiencias

En el informe se detalla que aunque la postuladora tiene apenas 30 días para formular la nómina de 20 candidatos, el cronograma no ha sido el más apegado a un proceso transparente.

“Es un proceso apresurado, pero en estos 30 días pudieron distribuir de mejor manera el tiempo, esto es lo cuestionable. Parece que solo quieren cumplir la legalidad y no el fin primordial”, dijo Pérez.

La observadora cuestionó, por ejemplo, que apenas se dieron tres días para que la ciudadanía presentara los señalamientos contra los aspirantes, mientras que se programaron cinco días para que los cuestionados presentaran sus pruebas de descargo. “Se escudan en que cumplen con la ley, perfecto, pero la distribución de ese tiempo sigue siendo lo cuestionable”, reafirmó la observadora.

#PostuladoraTSE

La comisión cumple una hora de receso tras presentar los señalamientos contra los aspirantes. Se desconocen que temas abordan los comisionados de manera secreta. La ley electoral es clara en que las reuniones de la postuladora deben ser públicas. pic.twitter.com/Deq6iIlLb5 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 4, 2026

Esta semana también despertó dudas el prolongado receso durante una sesión y generó sospechas de consensos en secreto.

“Hay que prevenir reuniones de forma secreta, es importante que la ciudadanía vea esta discusión en las comisiones y en el congreso, se teme que estos procesos no sean más que una fachada”, cuestionó Pérez.

Recomendaciones

Entre algunas de las recomendaciones se pide que los comisionados verifiquen con mucho cuidado los perfiles, no viendo únicamente lo que reportan los documentos.

“Que hagan una evaluación exhaustiva, consiente, no solo ver lo profesional que vean también lo ético. Se debe de asegurar un sistema electoral con los principios democráticos”, explicó.

También es necesario evitar reuniones secretas y evitar conflictos de intereses, esto implica evitar reuniones entre comisionados y aspirantes, para que el proceso sea lo más puro posible.

En el Congreso solicitan que se respeten los plazos de ley y que se escuchen verdaderos argumentos del por qué se apoya o no, a determinado candidato.

En este proceso, la organización remarca la poca participación de abogados indígenas, mujeres y profesionales en general, considerando que el temor a ser criminalizado pudo ser uno de los factores que jugó en contra.

Comisión se defiende

El comisionado Gregorio Saavedra, electo por el Cang y vocero de la postuladora, explicó que el cronograma fue elaborado para cumplir con los plazos legales de la Ley de Comisiones de Postulación.

“En realidad me gustaría conocer a detalle el informe, pero el cronograma contempla las etapas de la ley de comisiones de postulación, la nómina se debe de presentar en un mes al Congreso, eso de alguna forma si condiciona el cronograma, pero si cumplimos con los principios”, indicó.

Sobre la poca transparencia, Saavedra considera que la comisión ha actuado bien, aunque reconoce que hay vacíos y recesos prolongados, pero niega que se trate de búsqueda de acuerdos de manera no pública.

“Si ha habido espacios en donde la espera de coordinación se ha llevado a cabo con puntos de espera en los recesos, pero no encontramos la motivación de ese comentario”, señaló.

El comisionado considera que hay acciones que pueden ir mejorando para cumplir con la transparencia que exige la ciudadanía, dando prioridades también a la solución de temas técnicos que han influido en los recesos que han despertado dudas.