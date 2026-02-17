Lista de candidatos al TSE llega al Congreso con perfiles señalados por la sociedad civil

La Comisión de Postulación de Magistrados para Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió la nómina de 20 candidatos que buscan ocupar cinco magistraturas titulares e igual número de suplentes en la autoridad electoral para el período 2026-2032.

La votación para seleccionar a los 20 se desarrolló en menos de una hora. Enseguida, los integrantes de la postuladora entregaron la nómina al Congreso, que con el voto de 107 de los 160 diputados, conformará la magistratura responsable de organizar y desarrollar los dos próximos eventos electorales.

La nómina incluye candidatos que han sido señalados o sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, así como otros cuya idoneidad, capacidad y honorabilidad han sido cuestionadas por sectores de la sociedad civil. La selección se habría logrado, de acuerdo con fuentes informadas, a partir de acuerdos entre los comisionados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana, quienes negociaron para asegurar la mayoría de los integrantes de la lista.

Nueve de los candidatos pasaron con cinco votos, es decir con el apoyo unánime de la comisión. Diez alcanzaron cuatro votos y uno alcanzó tres.

Se trata de Lesther Castellanos Rodas, actual relator contra la tortura, sancionado en julio del 2023 por el gobierno de Estados Unidos, que lo incluyó en el listado de “actores corruptos antidemocráticos”, ya que, según se indica, “socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción”, por la persecución penal contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, cuando Castellanos se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo en ese departamento.

Organizaciones como Movimiento Projusticia e Impunity Watch cuestionan el avance de Castellanos y otros perfiles rumbo a la dirección del TSE.

Entre los cuestionados también figura Wilber Estuardo Castellanos Venegas, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en ese entonces dirigida por Francisco Sandoval, lo señaló como dirigente de un grupo de magistrados que paralizó el trabajo de las postuladoras para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en el 2019. En el 2023, Castellanos fue elegido magistrado de la Corte de Apelaciones para completar el período 2019-2024.

También Julio César Recinos Fabián, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP). Recinos se postuló a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el 2025 con la planilla del Grupo Gremial Avanza, integrada por fiscales afines a la fiscal general, Consuelo Porras. A Recinos se le vincula con el círculo más cercano de la jefa del MP.

Distintos sectores presentaron objeciones o tachas durante la fase correspondiente del proceso contra estos tres candidatos, las cuales fueron descartadas por la comisión postuladora.

Otros candidatos cuestionados

Según el Movimiento Projusticia, además de los nombrados hay otros aspirantes no idóneos, entre ellos Giovanni Soto Santos, exmagistrado de apelaciones, quien, aseguran, fue incluido como “pago de factura” por avalar acciones a favor del rector de la Usac, Walter Mazariegos.

También figura Juan José Bolaños Mejía, vinculado al caso Comisiones Paralelas, y que estuvo prófugo más de un año, aunque después se le revocó la orden de captura. Además, Joaquín Flores Guzmán, exgerente del Organismo Judicial (OJ), fue directivo y decano interino de la Universidad Panamericana.

Roberto Estuardo Morales Gómez, integrante de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, excluyó a los profesionales de ciencias afines del Cang de votar en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Un informe de Impunity Watch sobre la nómina final al TSE revela que 11 de los 20 aspirantes recibieron objeciones durante el proceso de selección, las cuales fueron descartadas por la comisión.

Aseguran transparencia en selección

Los integrantes de la Comisión de Postulación fueron citados a las 8.00 horas para integrar la nómina final de candidatos al TSE. Sin embargo, la sesión comenzó dos horas después, lo que causó inconformidad entre observadores y miembros de la sociedad civil presentes en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, sede del Congreso, donde se llevó a cabo todo el proceso.

Según indicó el vocero de la comisión, Gregorio Saavedra, representante titular del Cang, el trabajo de la instancia fue “abierto y transparente”, ya que todas las decisiones fueron deliberadas públicamente, asegurando que “el trabajo ha cumplido y se ha desarrollado en público”.

“Creo que la ciudadanía puede estar clara de algunos de los aspectos que sí se tomaron en cuenta y de perfiles que, efectivamente, aun teniendo mucho recorrido en algunos de los aspectos institucionales, probablemente no eran los idóneos o los más requeridos, por lo que las circunstancias del tribunal actual llevan para un recambio”, aseguró Saavedra.

Falta de transparencia

Mónica Marroquín, representante de Guatemala Visible, afirma que, aunque las sesiones de la Comisión de Postulación fueron públicas, no hubo transparencia ni metodología clara en la evaluación de expedientes ni en el proceso de votación. Tampoco se justificó la “reconocida honorabilidad” de los aspirantes, como exige la Constitución.

“La comisión careció de procesos más transparentes para integrar la nómina. En esta comisión de postulación todas las decisiones ya estaban previamente acordadas. Llegamos a esa conclusión porque no hubo mayor discusión, no hubo debate todo pasó muy rápido”, aseguró.

Según el Movimiento Projusticia, el proceso fue “opaco” y carente “totalmente” de transparencia, debido a acuerdos previos entre representantes de la Usac, Panamericana y Occidente.

“Fue bastante opaco, mediocre y deficiente. No hubo calidad en todas las acciones que realizó la comisión de postulación para llegar al punto de seleccionar a los veinte mejores. Creemos que ahí funcionó un pacto entre las universidades San Carlos, Panamericana y Universidad de Occidente, que pasaron la aplanadora en la mayoría de los veinte seleccionados. No, creemos que no fueron seleccionados los mejores, hay mucha gente cuestionada entre los nominados y obviamente no hay esperanzas de que el Congreso de la República pueda hacer una mejor selección”, se indicó.

Según el Movimiento, el Congreso podría inclinarse por los más cuestionados, ya que “aseguran obediencia a las directrices que emanen de los partidos políticos” que dominarán las elecciones del 2027.

Falta de experiencia electoral

Marroquín también comentó que, si bien los candidatos conocen el contexto legal, no se aprecia experiencia en temas electorales, como requiere su función.

“Vemos una nómina donde no se aprecia tanta experticia electoral. Recordemos que no solamente necesitamos aspirantes que cumplan con el conocimiento legal, sino también con las cualidades de poder dirigir una institución porque les va a tocar coordinar logística y dirigir elecciones”, afirmó.

También señaló que el proceso estuvo marcado por “discrecionalidad y acuerdos previos”, evidenciados en el retraso del inicio de la sesión del martes, cuando se integró la nómina final.

“Lo que nosotros hemos observado en comisiones de postulación anteriores es que, en varias ocasiones ya traen previamente discutida esa nómina. Uno lo nota cuando en una primera votación pasan los veinte –candidatos–. Hoy –ayer– casualmente empiezan dos horas tarde… lo que uno puede pensar es que, tal vez, estaban todavía discutiendo sobre quiénes iban a integrar esa nómina”, aseguró.

Candidatos con tachas incluidos en la nómina final

Un total de 11 de los 20 candidatos incluidos en la nómina final entregada al Congreso tenían tachas presentadas por distintos sectores, que no fueron consideradas por los integrantes de la postuladora. Uno de ellos fue sancionado internacionalmente por Estados Unidos.

Los candidatos cuestionados son: