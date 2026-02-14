Actuales magistrados, funcionarios y exjueces dominan listado de aspirantes para integrar nómina al nuevo TSE

La noche del viernes 13 de febrero concluyó la revisión y calificación de los expedientes de quienes compiten por integrar las magistraturas titular y suplente del próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Congreso de la República deberá elegir a 10 profesionales, de los cuales cinco serán titulares y cinco suplentes, y la integración de la nómina será la próxima semana.

Los integrantes de la Comisión de Postulación revisaron 178 expedientes, de los cuales quedaron 119 profesionales que fueron evaluados.

De estos, 24 candidatos obtuvieron un puntaje superior a 90, entre los cuales figuran profesionales con trayectoria.

Funcionarios encabezan listado al TSE

El nuevo TSE deberá organizar las elecciones generales del 2027 y del 2031; es decir, estará a cargo de dos eventos electorales.

En el listado, y según consulta de Prensa Libre con la organización Guatemala Visible, figuran varios candidatos reconocidos por haber ejercido funciones públicas en diversas instituciones.

Por orden de punteo destacan José Alejandro Córdova Herrera, actual procurador de los Derechos Humanos (PDH); Wilber Estuardo Castellanos Venegas, magistrado de Sala de Apelaciones y operador político; Mario Alexander Velásquez Pérez, actual secretario del TSE; y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, magistrado titular del TSE.

También figura Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien fue magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones.

Además, Elvia Ester Velásquez Sagastume y Héctor Ricardo Echeverría Méndez, ambos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Marlon Josué Barahona Catalán, actual magistrado suplente del TSE; Douglas René Charchal Ramos, exmagistrado de la CSJ que renunció tras ser señalado en un caso de la CICIG; y Gloria Azucena López Pérez, actual directora Electoral del TSE.

"Era de esperarse que el universo de elegibles fuera mayor"

Virginia Pinto, analista del Foro Guatemala, conversó con Prensa Libre sobre los aspirantes a una magistratura titular y suplente que integrarán el próximo TSE, en vísperas de que la Comisión de Postulación concluya su trabajo esta semana.

Pinto brindó una perspectiva sobre la participación de los profesionales postulantes, así como un comparativo con el proceso anterior y la notable presencia de figuras públicas en esta edición.

En términos generales, ¿cómo se analiza el listado de los 119 candidatos con puntaje mayor a 70 puntos?

Se debe señalar que, al igual que en el 2020, los comisionados fijaron una línea de corte de 70 puntos. Sin embargo, a diferencia del proceso de hace seis años, donde no hubo la cantidad suficiente de aspirantes que alcanzaran la línea de corte, en esta ocasión se tiene un listado de 119 posibles opciones para integrar la nómina de 20.

Puede decirse que era de esperarse que el universo de elegibles fuera mayor, puesto que se presentaron 78 candidatos más que en el proceso anterior.

Entre ellos hay varios perfiles conocidos, ya sea porque han ocupado algún puesto dentro de la administración pública o bien ocupan actualmente uno. En el conteo que realizamos, logramos ubicar un poco más de 120 aspirantes que ya tienen alguna experiencia profesional en el sector público, un aspecto importante para sumar puntos en el factor profesional.

¿Cuáles son los candidatos aspirantes a magistrados más conocidos?

Por tratarse del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los primeros que pueden saltar a la vista en el listado de quienes sí alcanzaron los 70 puntos son quienes actualmente tienen un vínculo con la institución, como los actuales magistrados titulares Gabriel Aguilera e Irma Palencia, y los tres suplentes: Marlon Barahona, Pablo Leal y Noé Ventura. No obstante, también están el secretario general del TSE, Mario Alexander Velásquez; la directora electoral, Gloria Azucena López; la jefa de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero, Ingrid Soto Carcuz; y Óscar Esteban Interiano como coordinador II del TSE.

Por otro lado, algunos de los profesionales que ocupan puestos públicos son el actual procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova; el secretario general del Renap, Marco Antonio Posadas Pichillá; así como varios magistrados de Cortes de Apelaciones.

En el listado se encuentran exmagistrados del Organismo Judicial, lo cual es entendible, pues de la totalidad de aspirantes que presentaron papelería, casi 25% eran exmagistrados.

Asimismo, algunos exmagistrados del TSE como Ana Ely López, Rudy Marlon Pineda, César Augusto Conde Rada y Alejandro José Gutiérrez Dávila. Además, hay otros perfiles que se han dedicado más a la práctica privada.

⁠¿Cómo ven el proceso de conclusión y elección por la Comisión de Postulación para la próxima semana?

Como lo expresó el Foro Guatemala, en el universo de perfiles hay quienes cuentan con la trayectoria, experiencia y capacidades para dirigir el máximo órgano electoral. De esta cuenta, se ha hecho un llamado a la Comisión de Postulación para que conforme una nómina de personas idóneas y probas, para que el Congreso de la República elija una magistratura que inspire confianza y legitimidad, especialmente de cara al proceso electoral del 2027.

Esta es la nómina de aspirantes con punteos de 70: