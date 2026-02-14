nómina
Actuales magistrados, funcionarios y exjueces dominan listado de aspirantes para integrar nómina al nuevo TSE
Una lista de 119 profesionales que participan en el proceso de la Comisión de Postulación para aspirar a una magistratura titular o suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el periodo 2026-2032, logró una calificación superior a 70 puntos.
El nuevo TSE deberá organizar las elecciones generales del 2027 y del 2032; es decir, estará a cargo de dos eventos electorales.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La noche del viernes 13 de febrero concluyó la revisión y calificación de los expedientes de quienes compiten por integrar las magistraturas titular y suplente del próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Congreso de la República deberá elegir a 10 profesionales, de los cuales cinco serán titulares y cinco suplentes, y la integración de la nómina será la próxima semana.
Los integrantes de la Comisión de Postulación revisaron 178 expedientes, de los cuales quedaron 119 profesionales que fueron evaluados.
De estos, 24 candidatos obtuvieron un puntaje superior a 90, entre los cuales figuran profesionales con trayectoria.
Funcionarios encabezan listado al TSE
El nuevo TSE deberá organizar las elecciones generales del 2027 y del 2031; es decir, estará a cargo de dos eventos electorales.
En el listado, y según consulta de Prensa Libre con la organización Guatemala Visible, figuran varios candidatos reconocidos por haber ejercido funciones públicas en diversas instituciones.
Por orden de punteo destacan José Alejandro Córdova Herrera, actual procurador de los Derechos Humanos (PDH); Wilber Estuardo Castellanos Venegas, magistrado de Sala de Apelaciones y operador político; Mario Alexander Velásquez Pérez, actual secretario del TSE; y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, magistrado titular del TSE.
También figura Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien fue magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones.
Además, Elvia Ester Velásquez Sagastume y Héctor Ricardo Echeverría Méndez, ambos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Marlon Josué Barahona Catalán, actual magistrado suplente del TSE; Douglas René Charchal Ramos, exmagistrado de la CSJ que renunció tras ser señalado en un caso de la CICIG; y Gloria Azucena López Pérez, actual directora Electoral del TSE.
"Era de esperarse que el universo de elegibles fuera mayor"
Virginia Pinto, analista del Foro Guatemala, conversó con Prensa Libre sobre los aspirantes a una magistratura titular y suplente que integrarán el próximo TSE, en vísperas de que la Comisión de Postulación concluya su trabajo esta semana.
Pinto brindó una perspectiva sobre la participación de los profesionales postulantes, así como un comparativo con el proceso anterior y la notable presencia de figuras públicas en esta edición.
En términos generales, ¿cómo se analiza el listado de los 119 candidatos con puntaje mayor a 70 puntos?
Se debe señalar que, al igual que en el 2020, los comisionados fijaron una línea de corte de 70 puntos. Sin embargo, a diferencia del proceso de hace seis años, donde no hubo la cantidad suficiente de aspirantes que alcanzaran la línea de corte, en esta ocasión se tiene un listado de 119 posibles opciones para integrar la nómina de 20.
Puede decirse que era de esperarse que el universo de elegibles fuera mayor, puesto que se presentaron 78 candidatos más que en el proceso anterior.
Entre ellos hay varios perfiles conocidos, ya sea porque han ocupado algún puesto dentro de la administración pública o bien ocupan actualmente uno. En el conteo que realizamos, logramos ubicar un poco más de 120 aspirantes que ya tienen alguna experiencia profesional en el sector público, un aspecto importante para sumar puntos en el factor profesional.
¿Cuáles son los candidatos aspirantes a magistrados más conocidos?
Por tratarse del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los primeros que pueden saltar a la vista en el listado de quienes sí alcanzaron los 70 puntos son quienes actualmente tienen un vínculo con la institución, como los actuales magistrados titulares Gabriel Aguilera e Irma Palencia, y los tres suplentes: Marlon Barahona, Pablo Leal y Noé Ventura. No obstante, también están el secretario general del TSE, Mario Alexander Velásquez; la directora electoral, Gloria Azucena López; la jefa de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero, Ingrid Soto Carcuz; y Óscar Esteban Interiano como coordinador II del TSE.
Por otro lado, algunos de los profesionales que ocupan puestos públicos son el actual procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova; el secretario general del Renap, Marco Antonio Posadas Pichillá; así como varios magistrados de Cortes de Apelaciones.
En el listado se encuentran exmagistrados del Organismo Judicial, lo cual es entendible, pues de la totalidad de aspirantes que presentaron papelería, casi 25% eran exmagistrados.
Asimismo, algunos exmagistrados del TSE como Ana Ely López, Rudy Marlon Pineda, César Augusto Conde Rada y Alejandro José Gutiérrez Dávila. Además, hay otros perfiles que se han dedicado más a la práctica privada.
¿Cómo ven el proceso de conclusión y elección por la Comisión de Postulación para la próxima semana?
Como lo expresó el Foro Guatemala, en el universo de perfiles hay quienes cuentan con la trayectoria, experiencia y capacidades para dirigir el máximo órgano electoral. De esta cuenta, se ha hecho un llamado a la Comisión de Postulación para que conforme una nómina de personas idóneas y probas, para que el Congreso de la República elija una magistratura que inspire confianza y legitimidad, especialmente de cara al proceso electoral del 2027.
Esta es la nómina de aspirantes con punteos de 70:
- César Augusto López López, 97
- Carlos Humberto Rivera Carrillo, 97
- Esmeralda Judith Orozco Navarro, 97
- Giovanni Francisco Soto Santos, 96
- José Alejandro Córdova Herrera, 95
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas, 95
- Oscar Esteban Interiano Pérez, 95
- Juan José Bolaños Mejía, 95
- Mario Alexander Velásquez Pérez, 95
- Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, 94
- Carlos Alberto Solórzano Rivera, 93
- Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, 92
- Elvia Ester Velásquez Sagastume, 92
- Marta Lidia Nij Patzán, 91
- Héctor Ricardo Echeverría Méndez, 91
- Claudia Caterina Maselli Loaiza, 91
- Elmer Adulfo Morales Alvarado, 91
- Roaldo Isaías Chávez Pérez, 91
- Francisco Javier Quezada Sandoval, 90
- Marlon Josué Barahona Catalán, 90
- Wendy Angélica Ramírez López, 90
- Douglas René Charchal Ramos, 90
- Xiomara Malissa Gómez Ramírez, 90
- Gloria Azucena López Pérez, 90
- Gilma Esperanza Valladares Orellana, 89
- Mabel Amparo Yee Lú, 89
- Rogelio Zarceño Gaitán, 89
- Otto José Paz Kroell, 89
- Pablo Adolfo Leal Oliva, 88
- Benicia Contreras Calderón, 88
- Irma Elizabeth Palencia Orellana, 88
- Dasma Janina Guillén Flores, 88
- Ana Elly Yovany López Oliva De Bonilla, 88
- Carlos Arsenio Pérez Cheguen, 88
- Evert Obdulio Barrientos Padilla, 87
- Marco Antonio Posadas Pichillá, 87
- Jose Alberto Godinez Rodríguez, 86
- Lesther Castellanos Rodas, 86
- Fanuel Macbanai García Morales, 86
- Erick Estuardo Castellanos Romero, 86
- Ludin Mizraín Garcia Larios, 86
- María Roselia Lima Garza, 85
- Walter Paulino Jimenez Texaj, 85
- Maria De Los Angeles Araujo Bohr, 85
- César Augusto Conde Rada, 85
- Karina Beatriz González Escobar, 85
- José Luis de Jesús Samayoa Palacios, 84
- Nelsón Omar Hernández Anzueto, 84
- Rudy Marlon Pineda Ramírez, 84
- Claudia Cáceres Arriaza, 84
- José Alfredo Aguilar Orellana, 84
- Gardenia Enedina De La Maza Castellanos, 84
- Rafael Morales Solares, 83
- Roberto Estuardo Morales Gómez, 83
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, 83
- Marta Susana Vides Lavarreda, 83
- José Enrique Urrutia Estrada, 83
- Héctor Fajardo Estrada, 83
- Arabella Castro Quiñones De Paiz, 82
- Eva Marina Recinos Vásquez, 82
- Mario Hugo Miranda Fuentes, 82
- Andy Guillermo De Jesús Javalos Cruz, 82
- Frank Armando Martínez Ruiz, 82
- Nydia Lissette Arévalo Flores, 82
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán, 81
- Francisco Javier Puac Choz, 81
- Joaquin Rodrigo Flores Guzmán, 81
- Guillermo Demetrio España Merida, 80
- Alejandro José Gutiérrez Dávila, 80
- Karin Virginia Romero Figueroa, 80
- Ingrid Lisseth Soto Carcuz, 79
- Quelvin Otoniel Jimenez Villalta, 79
- Noe Adalberto Ventura Loyo, 79
- Jorge Rolando Sequén Monroy, 79
- Carlos Herrera Torres, 79
- Mario Leonel Revolorio Osorio, 78
- Luis Eduardo López Ramos, 78
- Jairo Gamaliel Cermeño Morán, 77
- Aris Beatriz Santizo Girón, 77
- Esteban Emanuel Celada Flores, 77
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda, 76
- Carlos Amir Tucux Quemé, 76
- Marvin Augusto Cardona Rodríguez, 76
- Julio Enrique Ricardo Dougherty Liekens, 76
- Luis Alberto Hernandez Arrivillaga, 75
- Leopoldo Mateo Chuc Sam, 75
- Héctor Oswaldo Choc Xol, 75
- Juan Silverio Talé Cua, 75
- Gustavo Adolfo Orellana Portillo, 75
- Erick Estuardo Sologaistoa Ramos, 75
- Claudia Teresa Argueta Ramírez, 75
- Manfredo Alberto López Fuentes, 75
- Manuel Benigno De León Gil, 74
- Julio César Díaz Camey, 74
- Harold Rafael Pérez Solórzano, 74
- Edna Marisol Barco Corado, 73
- Otilio Benjamin López Maldonado, 73
- Erick Edgardo Quintanilla García, 73
- Cathy Rosana López Rodríguez, 73
- Victor Manuel Castillo Mayén, 73
- Fernando Linares Beltranena, 73
- Mario Antonio Siekavizza Alvarez, 72
- Mario Obdulio Reyes Aldana, 72
- Rosamaria De Leon Cano, 72
- Julio César Recinos Fabián, 72
- Amanda Gabriela Morales Sazo, 72
- Emerson Leao Gabriel Garcia Morales, 72
- Julio Estuardo Santos Velásquez, 72
- Alfredo Skinner-Klée Arenales, 71
- Diana Ibeth Pérez Rodríguez, 71
- Rubén Darío Zavala Ojeda, 71
- Juan Luis Polanco Santizo, 71
- Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, 71
- José Wilfredo Umaña Calderón, 71
- Carlos Alberto García Alvarado, 71
- Carlos Ramiro Hernández Salalá, 70
- Ana Isabel Antillón, 70
- Marco Vinicio Pérez Rivera, 70
- Mario Rene Guerra Lucas, 70