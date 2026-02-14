Disputa por magistraturas de la CC eleva la tensión política en Guatemala

Guatemala vive una férrea pugna por el control del sistema judicial , en un proceso de elecciones y nominaciones trascendental para el combate a la corrupción en el país centroamericano, que incluye la renovación de cargos estratégicos en el sistema de justicia y en el ente electoral.

El 12 de febrero, la elección de un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se vio afectada por un operativo de última hora de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia del Ministerio Público (MP). La acción generó críticas de organismos nacionales e internacionales contra el ente investigador, cuya jefa, Consuelo Porras, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Porras mantiene su postulación ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el cual definirá sus dos designados para la CC el 16 de febrero.

Pese a todo, la abogada Astrid Lemus fue elegida como magistrada titular de la CC, hecho que fue aplaudido por Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, celebró que las “trampas e intimidaciones” no surtieran efecto en un proceso que tildó de paso hacia una corte “profesional”.

Lemus obtuvo 8,920 votos frente a los 7,741 del exrector de la Usac, Estuardo Gálvez.

Ana Lorena Delgadillo, integrante del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-Guatemala), afirmó que, pese a las acciones de la Fiscalía, el proceso “pudo concluir” y generó un resultado que representa la voluntad de la mayoría de profesionales que acudieron a las urnas, según publicó esa entidad.

Entre las entidades que manifestaron su rechazo a las diligencias se encuentran la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, y la congresista estadounidense Norma Torres.

A continuación, las claves para entender el panorama actual y los posibles escenarios ante la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la CC y el relevo de la jefa del MP:

Renovación del TSE

El Congreso debe elegir este semestre a cinco magistrados titulares del TSE para un período de seis años. La elección se hará a partir de una nómina de candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.

Los nuevos magistrados tendrán a su cargo las elecciones generales del 2027, con el desafío de recuperar la credibilidad de una institución cuyos miembros salientes han sido señalados por corrupción e interferencia en los comicios recientes mediante la exclusión de candidaturas competitivas.

La postuladora concluyó la calificación de los expedientes de 178 aspirantes la noche del 13 de febrero. De ellos, solo 119 superaron la nota mínima de 70 puntos, quedando fuera 59.

#PostuladoraTSE

Comisión finaliza la calificación de expedientes y 119 aspirantes siguen en la contienda buscando ser elegidos para la nómina de 20 candidatos; 59 quedan fuera por no alcanzar la nota mínima de 70 puntos que fijó la postuladora. Estas son las calificaciones ⬇️ pic.twitter.com/kypHhH3rPU — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 14, 2026

Los comisionados deben remitir al Legislativo una nómina de 20 candidatos.

Entre quienes obtuvieron más de 95 puntos figuran César Augusto López López (97), Carlos Humberto Rivera Carrillo (97), Esmeralda Judith Orozco Navarro (97) y Giavanni Francisco Soto Santos (96).

Control de la CC

Es, probablemente, la elección más trascendental, ya que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal del país, ha adquirido en los últimos años una función casi equivalente a la de un cuarto poder, con capacidad de influir de forma decisiva en el rumbo nacional.

La CC se integra por cinco magistrados titulares designados por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario de la Usac y el CANG.

El CANG eligió a Astrid Lemus para el período 2026-2031, quien es percibida por analistas como una figura comprometida con la lucha contra la impunidad. El resto de los magistrados serán designados en los próximos dos meses.

El presidente Bernardo Arévalo ha invitado a los abogados interesados a presentar su documentación en la Secretaría General de la Presidencia. Mientras tanto, el Congreso ya recibe expedientes.

Relevo en el MP

En mayo se definirá al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, en sustitución de Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por presuntamente socavar la democracia y participar en actos de corrupción durante sus ocho años en el cargo.

El nuevo titular del MP será nombrado por el presidente Arévalo, a partir de una nómina de seis abogados propuesta por una Comisión de Postulación, integrada por el presidente de la CSJ, las presidentas de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG, y los decanos de las facultades de Derecho del país.

El rumbo de la política criminal dependerá de esta designación.

Escenario de alta tensión

Para analistas, lograr al menos tres magistrados de la CC comprometidos con el combate a la corrupción es clave para el futuro del país. Por ello, la disputa en torno a esas magistraturas ha generado alta tensión política.

La fiscal Porras aspira a integrar la CC y se postula como representante de la Usac. De resultar electa, obtendría inmunidad en caso de eventuales procesos judiciales en su contra.

La indignación ciudadana creció tras los allanamientos del MP en los centros de votación del CANG, ubicados en el club La Aurora (zona 13) y el parque Erick Barrondo, durante las elecciones del 12 de febrero. La acción recordó el intento del MP, en 2023, de revocar los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por Arévalo.