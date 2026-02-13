Elección del Cang: lo que pasó, en cinco puntos clave

La jornada del 12 de febrero de 2026 durante la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), estuvo marcada por un operativo del Ministerio Público (MP) y versiones encontradas sobre su impacto en el proceso.

Las posturas más recientes fueron expresadas en el espacio de Prensa Libre Radio 106.3 FM, donde tanto la fiscal a cargo de la diligencia como uno de los candidatos electos ofrecieron su versión.

Los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil ingresaran el jueves a dos centros de votación donde se desarrollaba la elección para designar magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031.

La fiscal Leonor Morales aseguró que el operativo fue legal y no interrumpió la votación, mientras que Luis Fernando Bermejo, quien fue electo, sostuvo que sí hubo una interrupción que afectó la participación.

El operativo resultó especialmente sensible porque se desarrolló en plena elección de segundo grado, en un proceso que incide directamente en la integración de la Corte de Constitucionalidad.

Qué ocurrió durante la votación del Cang

La jornada avanzaba con la votación a nivel nacional, cuando en dos de la capital, en Parque Erick Barrondo y el Club La Aurora los fiscales del Ministerio Público, acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil —algunos armados—, ingresaron pasadas las 14 horas con orden judicial para realizar allanamiento, inspección y registro.

Documentaron cuadernillos y material electoral con cámaras y permanecieron durante el conteo tras el cierre de los centros al llegar a las 18 horas.

Durante la revisión de las papeletas se registró un apagón en el recinto del Club La Aurora, lo que elevó la tensión e impidió el conteo a viva voz de los votos.

El cateo generó tensión en plena jornada electoral. Hubo pronunciamientos del presidente Bernardo Arévalo, reacciones de la Organización de los Estados Americanos y una resolución de la propia Corte de Constitucionalidad ordenando garantizar la continuidad del proceso sin interferencias.

Pese al operativo, el escrutinio concluyó y a las 22 horas se oficializaron los resultados que dieron como ganadores a Astrid Lemus, como magistrada titular y a Luis Fernando Bermejo, como suplente.

Qué explicó el MP sobre el operativo y la versión de Bermejo

“La votación sí fue interrumpida hasta por hora y media”, afirmó Luis Fernando Bermejo, magistrado suplente electo ante la CC, al ser entrevistado en Prensa Libre Radio un día después de los cateos.

Sostuvo que la presencia del MP desincentivó la participación y afectó el desarrollo normal del proceso.

En el mismo espacio, la fiscal Leonor Morales defendió el operativo. Aseguró que actuaron con autorización judicial para allanamiento, inspección y posible secuestro de teléfonos, y negó que se haya detenido la votación o el conteo. “No se interrumpió el proceso”, reiteró, al indicar que únicamente documentaban con audio y video.

Morales explicó que la investigación está bajo reserva y que surgió por denuncias sobre posibles irregularidades, incluida la posible participación de personas que no tendrían la calidad de abogados y notarios. Añadió que no hubo órdenes de captura y que los fiscales se ubicaron detrás de las mesas para no vulnerar el secreto del voto.

Qué sigue

El Cang es uno y el primero de los cinco órganos encargados de designar magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Aún faltan las designaciones que deben realizar el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, pasos que completarán la integración del máximo tribunal constitucional para el período 2026-2031.

