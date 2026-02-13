MP justifica operativo en elección del Cang; Luis Bermejo afirma que sí se interrumpió el proceso

Leonor Morales, fiscal de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, afirmó este viernes 13 de febrero, en entrevista con Prensa Libre Radio, que el caso relacionado con las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) está bajo reserva. Dio algunos detalles del operativo en los centros de votación.

Los abogados votaban en el Parque Érick Barrondo y en el Club La Aurora, donde llegaron fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil. El operativo se efectuó sin ofrecer mayores detalles, pues, según el ente investigador, la investigación está bajo reserva.

En ese sentido, la fiscal Leonor Morales compartió cuál fue el objetivo y el accionar del MP en ambos centros de votación. Indicó que actuaron con autorización judicial, la cual, aunque está bajo reserva, causa duda que ya circulara en redes sociales y eso no podía pasar.

Explicó que contaban con una orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de teléfonos móviles, tanto de personas específicas como de cualquiera que fotografiara su papeleta al momento de votar.

“Se tenía autorización judicial para secuestrar teléfonos de personas en particular y de cualquier otra persona que estuviera tomando fotografías al momento de ejercer su voto”, reiteró.

Morales aseguró que no fue secuestrado el teléfono de Patricia Gámez, presidenta del Cang, aunque sí tenían autorización judicial para hacerlo. Relató que Gámez negó portar un celular cuando se le requirió, pero que fue vista utilizándolo y que, al acercarse la PNC, se lo entregó a otra persona que estaba a su lado.

La fiscal dijo que la orden fue girada por denuncias y declaraciones rendidas en la sede del MP, y que no podía dar más información sin poner en riesgo la investigación.

Según Morales, hay indicios de que personas sin la calidad de abogados y notarios, que eran quienes podían votar, habrían participado en la elección. Supuestamente se les entregaban carnés que les otorgaban una condición que no tenían, incluso siendo profesionales de ciencias afines u otras áreas.

También afirmó que los fiscales se situaron detrás de las mesas de votación para no violentar el secreto del voto. Indicó que no interfirieron en el proceso y que únicamente documentaban con audio y video. Aseguró que no hubo reproche contra ningún candidato a la Corte de Constitucionalidad (CC) ni intimidación a los presentes.

Respecto de personas armadas, explicó que se pidió apoyo de la seguridad del MP por faltas de respeto al personal fiscal, y que algunos agentes fueron agredidos.

Para leer más: Elecciones del CANG bajo allanamiento del MP: estas son las razones

La fiscal recalcó que el MP no entorpeció el proceso electoral del Cang, pues no interrumpió la votación, y dijo que se recabaron evidencias, aunque por ahora no hay órdenes de captura.

Luis Fernando Bermejo, magistrado suplente elegido para la CC en las elecciones del Cang, también se refirió al operativo en entrevista con Prensa Libre Radio.

Aseguró que “ve con desconfianza” las declaraciones de la fiscal y que, a su juicio, estas “históricamente han tenido poca credibilidad”. Añadió que el resultado electoral fue contundente y representó una victoria “contra los operadores de justicia que han tenido el control desde hace más de 25 años”.

Bermejo aseguró que la votación sí fue interrumpida hasta por hora y media, lo que impidió que varios abogados votaran. “Sabían que tenían que interrumpir la votación para desincentivar el voto y tratar de incidir en el resultado”, dijo. También declaró: “Decir que no se interrumpió el proceso electoral, es a todas luces patente que sí lo hizo.”

Finalmente, consideró al MP un ente antidemocrático y aseguró que no esperan acciones contra la fiscalía. Dijo que no podía especular sobre “acciones maquiavélicas”, pero criticó el uso de denuncias anónimas y casos bajo reserva. Comentó que hubo rumores de acciones contra Astrid Lemus, por lo que ella decidió retirarse.

