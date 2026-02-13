Quiénes son Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, electos magistrados de la CC

Astrid Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo fueron elegidos para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) en el período 2026-2031, como magistrada titular y magistrado suplente, respectivamente.

Ambos tienen trayectoria en el ámbito jurídico, con experiencia en procesos constitucionales y antecedentes en acciones legales de relevancia pública.

Su elección se definió en segunda vuelta el 12 de febrero, en un proceso interno del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) que estuvo marcado por tensión gremial, señalamientos y presencia de autoridades del Ministerio Público en el lugar de votación.

La jornada generó debate público sobre el contexto en que se desarrolló el conteo y la validación de resultados.

Quién es Astrid Lemus

Se formó en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como abogada y notaria, con un doctorado en Ciencias Penales, y cursó un doctorado en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Friburgo, Alemania.

La trayectoria de Lemus incluye su paso por altas cortes. Entre 1994 y 1999 fue magistrada Vocal IX de la Corte Suprema de Justicia, donde presidió la Cámara de Amparo y Antejuicio.

Ese cargo la vinculó con resoluciones relacionadas con garantías constitucionales y procesos contra funcionarios.

También ha ejercido la docencia universitaria y fue decana interina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 2020 y 2021.

Su formación académica abarca estudios de posgrado y doctorados con especialización en derecho penal y derecho internacional privado.

No existe un repositorio digital público que concentre resoluciones específicas firmadas por ella en la década de 1990, aunque su cargo implicó participación en decisiones judiciales durante ese período.

Quién es Luis Fernando Bermejo,

Bermejo, por su parte, es abogado litigante con experiencia en derecho constitucional, arbitraje y derecho internacional.

Antes de su elección como magistrado suplente, promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad en distintos momentos.

Entre los antecedentes públicos figuran los expedientes 387-2010 y 1316-2012, relacionados con impugnaciones de normas legales; lo que evidencia su participación activa en litigios constitucionales.

En enero del 2026 también figuró como uno de los abogados que planteó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, conocido como Ley de Consejos Departamentales de Desarrollo.

La acción cuestionaba la ampliación automática y ejecución de saldos presupuestarios sin una nueva aprobación legislativa expresa, al considerar que podría vulnerar principios constitucionales sobre control del gasto público y legalidad presupuestaria.

