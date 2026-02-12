Nester Vásquez descarta su reelección a la CC: “Yo ya no continúo presentando expedientes”

El magistrado Nester Vásquez, titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), descarta insistir en su reelección, al menos eso dijo tras votar en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El gremio de los profesionales del derecho elige este 12 de febrero a un magistrado titular y a un suplente para la nueva CC, elección en la que Vásquez alcanzó el tercer puesto en la primera vuelta quedando fuera de la contienda.

Pero pese a que aún no se han definido estos puestos en los tres poderes de Estado, el magistrado descarta un nuevo intento por seguir como integrante la CC para el periodo 2026-2031.

“Yo lo dije desde un inicio y aprovecho esta oportunidad para ratificar. Tomé la decisión de participar por el Cang viendo la reelección, únicamente lo iba a hacer por ese órgano designante, y no me voy a someter a ningún otro proceso”, dijo.

El Congreso recibirá expedientes para aspirantes a la nueva CC hasta el 20 de febrero; el Ejecutivo lo hará del 16 al 20 de febrero; mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sigue sin definir su procedimiento.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC hará la elección este 16 de febrero en la Antigua Guatemala, tiene 14 candidatos entre ellos Leyla Lemus, actual presidenta de la CC y María Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público.

“Estoy bien convencido que era como una decisión que ya había tomado desde mucho antes y lo voy a realizar de esa manera. Yo ya no continuo presentando expedientes, eso no se va a dar”, enfatizó el magistrado.

Respalda Gálvez

Para la segunda vuelta del Cang la magistratura titular de la CC está en juego entre los candidatos Astrid Lemus y Estuardo Gálvez, pero este segundo recibió el respaldo de la agrupación gremial que lidera Nester Vásquez.

Por medio de un comunicado, la agrupación ASPA anunció su respaldo a favor de los candidatos de Plataforma de Profesionales por el Derecho, que se mantiene en unión con la organización gremial, Avanza, integrada por miembros de la actual cúpula del Ministerio Público (MP).

Las razones del por qué ASPA decidió respalda a Gálvez y no a Lemus, no fueron explicadas por el magistrado. “Fue la decisión que se tomó para ver qué postura asumir en esa segunda vuelta. En este momento creo que no viene al caso mencionar, fue la expresión democrática de todos los dirigentes de la agrupación”.

La actual magistratura constitucional termina su periodo en abril de este año, y los nuevos magistrados que sean electos y designados de estos procesos, estarán en el cargo por cinco años.