Carlos Rodimiro Lucero pretende oficializar su cargo de presidente de la CSJ antes de designar magistrados de la CC

Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial (OJ), emitió este jueves 12 de febrero su voto en la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Tras sufragar, Lucero Paz indicó a la prensa que podría pedir el apoyo del pleno para ser electo formalmente presidente de la CSJ y del OJ.

Añadió que ya lleva cuatro meses como presidente en funciones y que analiza solicitar su confirmación en el cargo.

La CSJ, uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, debió elegir a su presidente, quien debió asumir el cargo desde octubre del 2025.

Designación de magistrados de la CC

Respecto de la designación de magistrados de la CC que corresponde a la CSJ, el magistrado señaló que analiza convocar a pleno a finales de febrero. Agregó que coordina con sus secretarios la convocatoria a un pleno extraordinario para discutir la metodología y el cronograma de elección del magistrado titular y suplente.

Según el funcionario, no hay retrasos ni se ha dilatado el proceso. Afirmó que trabajan junto con los 13 magistrados para definir los detalles de la convocatoria y la dinámica del proceso. Lucero también subrayó la importancia de esta elección para garantizar un procedimiento transparente y democrático.

Reiteró que la convocatoria se llevará a cabo de forma responsable, con participación de todos los actores involucrados, con el objetivo de lograr una elección exitosa en marzo, y destacó que se busca seleccionar los mejores perfiles para los cargos vacantes.

Explicó que se necesitan siete votos para elegir a los nuevos magistrados de la CC por parte de la CSJ, y consideró que dicha elección debe realizarse con la participación del pleno de 13 magistrados.

