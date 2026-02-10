Postuladora del MP: Comisión incumple cronograma y se declara en sesión permanente

En su segunda sesión de trabajo, la comisión de postulación del Ministerio Público (MP) tuvo su primer contratiempo al no cumplir con la aprobación de la convocatoria para los aspirantes, como se tenía previsto en su cronograma, lo que los llevó a declararse en sesión permanente.

Los comisionados sesionaron por más de 12 horas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero la extensa jornada de trabajo se centró en dos temas: el perfil del candidato y la elaboración de la tabla de gradación.

Esta postuladora se puso como fecha para la elaboración de la nómina de seis candidatos a fiscal general el próximo 20 de abril, pero enfrentaron un primer retraso.

Las dudas sobre cómo elaborar el perfil y la tabla de gradación abarcó la mayor parte del tiempo, por lo que fue necesario tomar algunos recesos para releer los documentos y llegar a acuerdos.

Al filo de las 22 horas, ante la falta de consensos, algunos de los decanos optaron por ponerse de pie y conversar, haciendo que por algunos momentos un grupo de decanos llamara la atención de la sala por reunirse en una esquina de la mesa.

Entre ellos los comisionados en representación de Universidad San Pablo, Universidad Regional, Universidad Rafael Landívar (URL), y Universidad Mariano Gálvez, entre otros.

Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente de la comisión y presidente en funciones de la CSJ, pidió a los comisionados que en caso de tener sugerencias se hiciera ante la comisión, acto seguido los comisionados optaron por regresar a sus asientos.

En el cronograma aprobado este 9 de febrero, se tenía previsto que el 10 de febrero se diera la publicación de convocatoria para los abogados interesados en el cargo de fiscal general.

#PostuladoraMP

El cronograma oficial aprobado por la comision de postulación para jefe del @MPguatemala, documento que esta sujeto a cambios dependiendo de la manera en que avancen las sesiones de trabajo. pic.twitter.com/Ew1SLKjTiw — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 10, 2026

Para ello, habían programado la recepción de expedientes del jueves 12 al miércoles 18 de febrero, pero los retrasos hicieron que al filo de la media noche los comisionados no tuvieran lista la convocatoria.

Ahora, al declararse en sesión permanente, la comisión acordó seguir con la reunión este miércoles a las 15.30 horas, para terminar con los puntos no finalizados en esta primera parte de la reunión, por ejemplo, elaborar el formulario de inscripción, la elaboración del CV y el modelo de convocatoria.

La jornada

La primera parte de la discusión de la comisión se enfocó en la elaboración del perfil del candidato, en donde un grupo de comisionados fracasó en su intento por excluir como requisito la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocido como finiquito.

Este punto fue promovido por Julio César Cordón Aguilar, decano de la URL, quien se estrena en las comisiones de postulación en sustitución de Hugo Rolando Escobar Menaldo, quien dejó en el 2025 la decanatura de la facultad de Derecho de dicha universidad.

Cordón no estuvo solo, pues fue respaldado en buena parte de la discusión por Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien ostenta el cargo de secretaria titular dentro de la comisión.

Entre las voces en contra de esta sugerencia se encuentra Lucero Paz, presidente de la comisión; Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, decano de la Universidad del Istmo (Unis); Henry Arriaga, decano de la Usac; Luis Roberto Aragón, de Universidad San Pablo y secretario suplente; entre otros, que al momento de votar respaldaron por mayoría este requerimiento.

Algunos de los argumentos expuestos es que ese requerimiento se encuentra en ley. Además, de que es indispensable un control riguroso para aquellos que aspiran a dirigir el MP.

Tabla de gradación

Los comisionados acordaron que la distribución de los 100 puntos de la tabla de gradación centrará la mayor cantidad de la calificación a la experiencia profesional, ocupando 70 puntos.

La preparación académica es otro de los rubros a calificar por los comisionados, quienes designaron para esta sección 28 puntos, mientras que la proyección humana tendrá los últimos 2 puntos.

Previo a la asignación de estos rubros, la comisión definió una línea de corte, que será la nota mínima en que un aspirante podrá ser considerado como elegible para la nómina de seis candidatos.

La línea de corte aprobada es de 75 puntos, y esperan que al menos 12 profesionales alcancen esta nota, de lo contrario, la calificación podría reducirse para conseguir un número mayor de aspirantes elegibles.