Designación de magistrados de la CC 2026-2031 será en sesión privada, afirma Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la Conferencia de Prensa realizada este miércoles 11 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura que el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el periodo 2026-2031, se llevará a cabo conforme a los parámetros establecidos en la ley. Sin embargo, aseguró que la sesión del Consejo de Ministros en la que se hará la designación no será pública.

El mandatario fue enfático al indicar que dicha sesión del Consejo no se desarrollará de forma pública ni será transmitida por ningún medio.

“No hay ningún acto, ningún procedimiento que cumplir con el Consejo de Ministros que requiera que sea transmitido. Hay una decisión que será hecha por el presidente de la República en Consejo de Ministros y que esa se anunciará públicamente”, afirmó Arévalo.

En ese sentido, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, respaldó lo dicho por el presidente, al señalar que las sesiones del Consejo de Ministros no son públicas.

“Es correcto. Es importante tomar en cuenta que las sesiones de Consejo de Ministros no son transmitidas, no son públicas. Son actos que se realizan y que se deliberan por parte del presidente de la República, la vicepresidenta y los ministros de Estado”, afirmó Guerrero.

También afirmó que en años anteriores esas sesiones “tampoco se han transmitido”, y aseguró que en la última designación de magistrados titular y suplente de la CC por parte del Ejecutivo, la documentación de los postulantes fue recibida en la Secretaría Privada de la Presidencia y posteriormente “hubo una deliberación” en Consejo de Ministros, en el 2020.

Apertura a los medios

Aunque la sesión en donde se realizará la designación no será pública, el presidente aseguró que el proceso de recepción de expedientes, que se realizará a partir del lunes 16 de febrero en la Secretaría General de la Presidencia, estará abierto a los medios de comunicación, por lo que el espacio en que se lleva a cabo la recepción de documentos en dicha entidad estará disponible para ese fin.

“En ese espacio de recepción de documentos van a llegar las personas que respondan a esta invitación para que quieran ser considerados y la prensa puede colocarse en ese espacio para registrar a quienes lleguen”, afirmó Arévalo.