Consuelo Porras, Leyla Lemus y Guillermo España compiten por magistratura de la CC por la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) elegirá el próximo 16 de febrero a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, en un proceso marcado por controversias y bajo observación de distintos sectores.

La designación es clave, ya que la CC es el máximo tribunal en materia constitucional y sus resoluciones inciden directamente en decisiones del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.

Entre los aspirantes destacan María Consuelo Porras Argueta, Leyla Susana Lemus Arriaga y Guillermo Demetrio España, cuyas trayectorias han generado cuestionamientos y debate público.

Las candidaturas bajo la lupa

Consuelo Porras

Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), fue postulada tanto a magistrada titular como suplente. Durante su gestión ha enfrentado señalamientos nacionales e internacionales por presuntos patrones de criminalización contra operadores de justicia —entre ellos exfiscales y jueces—, periodistas y defensores de derechos humanos.

Uno de los casos que ha generado mayor atención es el del periodista José Rubén Zamora, quien ahora enfrentará los procesos bajo arresto domiciliar, el 12 de febrero luego de permanecer más de mil días en prisión preventiva. El juez del caso señaló que, pese al tiempo transcurrido, el MP no ha logrado probar los cargos imputados.

También han sido señaladas acciones contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes integraron la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y participaron en manifestaciones para exigir el respeto a los resultados de los comicios del 2023.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que una eventual designación de Porras podría afectar la legitimidad del proceso de elección. Asimismo, informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han documentado denuncias relacionadas con su gestión, incluyendo el exilio de más de 50 personas, según esos reportes.

Leyla Lemus

Por su parte, Leyla Lemus, actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, busca la reelección como magistrada titular. Sus resoluciones en casos de alto impacto político han generado debate sobre la independencia judicial, el equilibrio de poderes y el papel del tribunal en coyunturas clave para el país.

Diversos sectores han cuestionado fallos vinculados a procesos electorales y decisiones institucionales, mientras otros defienden la legalidad de sus actuaciones dentro del marco constitucional.

Guillermo Demetrio España Mérida

En tanto, Guillermo Demetrio España Mérida, exmagistrado de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo —conocida como la “sala de los milagros”— participó en resoluciones relacionadas con procesos políticos relevantes.

Entre ellas figura la suspensión de la juramentación de Gloria Porras que le impidió integrar la actual CC. Además, esa judicatura emitió resoluciones que incidieron en la elección de rector de la Usac en el 2022, lo que permitió que el proceso se adelantara y concluyera con la designación del actual rector, Walter Mazariegos.

Los 14 candidatos que buscan un puesto en la Corte de Constitucionalidad a través de la Usac son:

Alejandro José Gutiérrez Dávila, suplente Walter Paulino Jiménez Texaj, titular y suplente Héctor Ovidio Pérez Caal, titular y suplente Elfrego René Jerez Chacón, titular y suplente Leyla Susana Lemus Arriaga, titular María Consuelo Porras, titular y suplente Jorge Mario Godoy, titular y suplente Héctor Ricardo Echeverría, titular y suplente Julia Marisol Rivera Aguilar, titular y suplente María de los Ángeles Araujo Bohr, titular y suplente Carlos Guillermo Demetrio España, titular y suplente José Luis Aguirre Pumay, titular y suplente Luis Ernesto Cáceres, titular y suplente Erwin Rolando Rueda, titular y suplente

Cuestionamientos al proceso

Más allá de los perfiles en contienda, el proceso enfrenta críticas por la integración del propio CSU, presidido por Mazariegos. Diversos sectores sostienen que más de 30 integrantes ejercen cargos vencidos, lo que podría poner en duda la legitimidad de sus decisiones.

Meses atrás, la propia Corte de Constitucionalidad ordenó la renovación del Consejo; sin embargo, esa resolución no se ha cumplido. Analistas advierten que cualquier designación adoptada en estas condiciones podría ser objeto de impugnaciones legales.

A ello se suman dos acciones de amparo presentadas el 10 de febrero por el diputado José Chic, quien señaló que la convocatoria no especificó el lugar ni la hora de la elección, lo que según argumentó, afecta la transparencia del proceso.

La elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad 2026-2031 será determinante para Guatemala. La CC es el máximo intérprete de la Constitución y tiene la última palabra en conflictos entre organismos del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.