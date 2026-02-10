Juez Fredy Orellana asumirá el caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones

Los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones dieron con lugar una recusación planteada por la Fundación contra el Terrorismo en contra del juez Arnulfo Carrera, del Juzgado Quinto Penal.

El juzgador estaba a cargo del caso contra los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes enfrentan proceso penal por delitos relacionados con las manifestaciones que se llevaron a cabo en octubre del 2023.

Tras aceptar la recusación planteada contra Carrera, el caso fue remitido al juez Fredy Orellana, a cargo del Juzgado Séptimo Penal, quien deberá ahora programar la audiencia de etapa intermedia.

El abogado Juan Castro, a cargo de la defensa de los sindicados, manifestó su preocupación por el nombramiento de Orellana al frente del proceso.

“Lo que nos llama la atención es que nombran como juez al juez Séptimo, Fredy Orellana, el cual también tendría impedimento porque, en las protestas que se realizaron en el 2023, fue señalado por parte de las autoridades indígenas”, detalló el defensor.

Para el abogado, la decisión de la Sala complica la situación jurídica de Pacheco y Chaclán, porque no confían en un juez que ha sido señalado.

“Si prevalece la mínima duda, imagínense que el juez Fredy Orellana sea ahora quien conozca el caso de dos personas que estuvieron señalando actos que pudieran haber sido contrarios a la ley en el 2023. Se pusieron en riesgo las elecciones y los resultados electorales del 2023 por resoluciones de ese juez. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la imparcialidad de él? Entraremos a analizar cuáles serán los siguientes pasos”.

Ahora, el expediente deberá ser remitido a la judicatura a cargo de Orellana, quien, según su agenda, deberá programar una próxima audiencia del proceso.

