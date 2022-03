CC anula designación de Gloria Porras y le ordena al CSU repetir elección de magistrado constitucional

La resolución de la CC se deriva de dos amparos promovidos por la Fundación Contra el Terrorismo y Juan José Sandoval Saucedo, quienes argumentan irregularidades en el proceso de elección del representante de la Usac ante la CC, pues criticaron que, aunque la ley establece que la votación debe ser secreta, en este caso no fue así, por lo que esos procedimientos que fueron declarados con lugar.

Por lo anterior, la CC ordena “dejar sin efecto el procedimiento que realizó el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la designación de la abogada Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad”, para el período 2021 2026.

La resolución detalla que ese procedimiento debe quedar sin efecto desde la creación del acuerdo de fecha 27 de enero de 2021, el cual contiene la convocatoria del proceso de elección.

Ahora, el CSU deberá repetir el proceso en un plazo de 20 días contando a partir de la fecha de notificación de la resolución de la CC y se recalca que, con base a los reglamentos vigentes, se debe “seleccionar preferentemente” a profesionales que sean docentes universitarios y que la votación debe ser secreta.

En una parte de la resolución la CC es clara en decir que “deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria” y hasta donde se sabe, con esto Gloria Porras no podría postularse de nuevo por no impartir clases en esa casa de estudios.

Agrega que al cumplir con los requisitos se “inicie el procedimiento para la realización de una nueva convocatoria y con posterioridad, luego de agotadas las fases y cumplidos todos los requerimientos previstos” en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad “efectúe el acto de elección que procede, para designar a la o el Magistrado titular de esta Corte”, para el período 2021-2026, y “prosiga con las etapas siguientes”.

En tanto, la CC “deniega el amparo solicitado por Juan José Sandoval Saucedo, en cuanto a lo relacionado al proceso de designación del abogado Rony Eulalio López Contreras como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad (…) por lo considerado en este fallo, queda incólume”.

“Se previene al Congreso de la República abstenerse de efectuar la juramentación derivada del procedimiento de designación que se deja sin efecto”, señala el fallo.

La CC recomienda que “para que el proceso a llevarse a cabo por parte del Consejo Superior Universitario sea válido deberá observar, entre otros requisitos insoslayables, primordialmente, que la convocatoria que se realice de nueva cuenta se haga con una anticipación no menor de 15 días, se publique en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación”.

Agrega que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de “ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional, deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria, lo que implica que de presentarse aspirantes que incumplan el requisito frente a aquellos que sí la cumplan o que puedan demostrar mayor mérito docente, serán estos últimos aquellos sobre los que debe recaer la designación”.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo de 2021 para el período 2021-2026. Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio de 2021, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse.

En agosto del año pasado, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió mediante un mensaje su preocupación por la decisión de la CC de impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa Corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

Se intentó conocer una postura de la Usac, pero en el Departamento de Comunicación Social informaron que no han sido notificados y por ende no se pueden pronunciar al respecto; además, se llamó al rector en funciones, Pablo Oliva, pero no respondió su teléfono celular.