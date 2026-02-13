Comisión de postulación prevé entregar el 17 de febrero la nómina para elegir magistrados del TSE

Para el martes 17 de febrero se tiene prevista la entrega al Congreso, por parte de la Comisión de Postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la nómina con los veinte candidatos que buscan ocupar una de las cinco magistraturas titulares y cinco suplentes en el órgano electoral para el periodo 2026-2032.

Así lo explicó Gregorio Saavedra, integrante de la comisión de postulación, quien indicó que la elaboración de la nómina se realizará luego de revisar los expedientes de los 178 aspirantes.

“Para el martes tendríamos pensado entregar la nómina al Congreso para que se pueda llevar a cabo la elección”, aseguró.

Para el efecto, indicó que la comisión tiene que modificar el cronograma de actividades aprobado, en el que se tenía previsto entregar la nómina de 20 aspirantes el jueves 12 de febrero.

En cuanto al proceso de revisión de los expedientes de los 178 aspirantes, afirmó que se llevará a cabo este viernes 13 de febrero, para lo cual se definirá la metodología de revisión.

“En este momento, toca la calificación de expedientes. Conforme la guía de la tabla de gradación se va a calificar cada uno de los expedientes, a efecto de ponderar los mismos conforme lo que se había establecido al momento de la convocatoria. El procedimiento se realizará el viernes y, a partir de eso, pues se va a conocer la información general, a efecto de que se pueda ya poder definir la integración nómina”, aseguró.

Según explicó Saavedra, de no concluir con la revisión de expedientes este viernes 13, la comisión trabajaría durante el fin de semana para definir quiénes reúnen los requisitos y puedan integrar la nómina que se entregará al Congreso.

Objeciones no representaban impedimento

En cuanto a las objeciones presentadas contra 38 aspirantes y que no se declararon con lugar, Saavedra afirmó que, luego de las evaluaciones y por consenso de los comisionados, se concluyó que ninguna representaba impedimento para excluir a los postulantes.

“Respecto de las deliberaciones, el consenso fue que ninguna de las objeciones generaba un impedimento directo para la expulsión del candidato, y eso sí, en el intercambio – de impresiones – se vio reflejado”, afirmó.

En cuanto a las pruebas de descargo presentadas por los 38 objetados, afirmó que fueron aceptadas por mayoría.

Respecto de la objeción contra uno de los aspirantes señalado por haber sido secretario general de un partido político, Saavedra afirmó que no se tomó en cuenta, pues el aspirante ya no ejerce esa función.

“Ahora, respecto de un perfil que ha desempeñado como secretario general de un partido, en realidad no se ponderó porque lo que ocurre es que no estaba actualmente dentro del ejercicio de esa función. No será un impedimento de incumplimiento de requisitos. Sin embargo, esto quedará a discreción de cada uno de los comisionados al momento de ejercer su voto para integrar la nómina”, puntualizó.

Aspectos que debían tomar en cuenta

De acuerdo con la Guía del monitoreo del proceso de elección de magistrados del TSE 2026-2032, del Movimiento Projusticia, hay varios aspectos principales que la comisión de postulación debió considerar al evaluar las objeciones contra aspirantes que recibieron tachas.

El primero es la fundamentación en causales, que implica que las objeciones deben basarse en impedimentos legales o tachas que demuestren falta de honorabilidad o idoneidad.

Transparencia y publicidad: los señalamientos y descargos de los postulantes debían ser públicos, con el fin de garantizar el proceso de evaluación.

Monitoreo y evaluación: la comisión debía evaluar en pleno a los aspirantes para permitir la auditoría de sus actuaciones y reducir la discrecionalidad.

En cuanto a los descargos, indica que su presentación debía ser pública, a fin de garantizar el derecho de defensa. Por último, señala que los comisionados deben considerar la información sobre las tachas para meditar su voto y tomar una decisión fundamentada.