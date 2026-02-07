Señalan a 38 postulantes a magistrados del TSE y la Comisión de Postulación publica documento

Guatemala

La Comisión de Postulación de Magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó los objeciones contra 38 de los 178 aspirantes que buscan ocupar uno de los cargos ante el máximo ente electoral.

Los expedientes de los candidatos a magistrados del TSE son ordenados y embalados en cajas de archivos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa su labor en el Congreso de la República, en un proceso que ha despertado atención pública y críticas por la transparencia y el perfil de los aspirantes.

La comisión, integrada por representantes universitarios y gremiales, tiene como función conformar una nómina de 20 candidatos que será remitida al Legislativo, para que los diputados elijan a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes dirigirán el órgano electoral en el período 2026–2032.

Tras su instalación, la comisión recibió y comenzó la revisión de expedientes presentados por profesionales del derecho interesados en ocupar una magistratura, entre ellos, actuales funcionarios y abogados con trayectoria en los sectores público y privado. En total, se presentaron 181 aspirantes. Cuatro fueron excluidos temporalmente por no entregar la documentación completa, por lo que el listado se redujo a 177. Posteriormente, los cuatro presentaron pruebas de descargo; sin embargo, la Comisión solo aceptó la de uno. Los otros tres quedaron excluidos de forma definitiva, con lo cual el número actual de aspirantes asciende a 178.

Durante los primeros días habilitados, la comisión también abrió un período para recibir objeciones o señalamientos en contra de los aspirantes, el cual concluyó con más de 50 impugnaciones presentadas contra al menos 38 candidatos de los 178 que participan. Los señalamientos fueron planteados por organizaciones de la sociedad civil, abogados, legisladores y otros actores, quienes cuestionaron la idoneidad, honorabilidad y vínculos políticos de varios postulantes, entre ellos, magistrados actuales que buscan la reelección.

Entre los señalamientos destacados figuran críticas a funcionarios como el actual procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, objetado por su gestión, y a magistrados del TSE por presuntos vínculos con prácticas políticas o actuaciones que, según los denunciantes, podrían comprometer la independencia del ente electoral.

El presidente de la comisión, el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, informó que, tras la recepción de los señalamientos, se procederá a evaluar cada caso de manera detallada. Los aspirantes objetados tendrán del 6 al 10 de febrero para presentar sus pruebas de descargo. Luego, la comisión se reunirá nuevamente para analizar exhaustivamente las alegaciones y las evidencias presentadas.

NOMBREDESCARGOS
1. José Alejandro Córdova Herrera2
2. José Alberto Godínez Rodríguez1
3. Carlos Alberto Solórzano Rivera1
4. Wilber Estuardo Castellanos Venegas2
5. Pablo Adolfo Leal Oliva1
6. Lesther Castellanos Rodas3
7. Juan José Bolaños Mejía1
8. Rafael Morales Solares1
9. Gilma Esperanza Valladares Orellana1
10. Mario Alexander Velásquez Pérez2
11. Sergio Amadeo Pineda Castañeda1
12. Evert Obdulio Barrientos Padilla1
13. José Luis de Jesús Samayoa Palacios1
14. Noé Adalberto Ventura Loyo2
15. Marlon Josué Barahona Catalán1
16. Carlos Humberto Rivera Carrillo1
17. Julio César Díaz Camey1
18. Lizbeth Janeth Pérez de Paz1
19. Douglas René Charchal Ramos1
20. Rudy Marlon Pineda Ramírez1
21. Alba Susana López Racanac4
22. Mario Antonio Siekavizza Álvarez1
23. Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos1
24. Roberto Estuardo Morales Gómez2
25. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños2
26. Otilio Benjamín López Maldonado1
27. Rosamaría de León Cano1
28. Carlos Amir Tucux Quemé1
29. Elvia Ester Velásquez Sagastume1
30. Roaldo Isaías Chávez Pérez1
31. Benicia Contreras Calderón1
32. Irma Elizabeth Palencia Orellana3
33. Julio César Recinos Fabián1
34. Dasma Janina Guillén Flores1
35. José Enrique Urrutia Estrada2
36. Emerson Leao Gabriel García Morales1
37. Franc Armando Martínez Ruíz1
38. Fernando Linares-Beltranena2

Este proceso está previsto para culminar con la elaboración de la lista final de 20 candidatos, la cual deberá ser entregada al Congreso antes de mediados de febrero, para que los diputados realicen la elección definitiva. El calendario del proceso establece que, una vez remitida la nómina, los legisladores tienen hasta el 16 de febrero para votar y designar a los integrantes del próximo TSE.

Analistas y observadores de la sociedad civil han señalado que el volumen de aspirantes y las objeciones planteadas reflejan un interés por garantizar que quienes integren el órgano electoral cuenten con perfiles técnicos, independientes y con reputación intachable, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones ha sido motivo de debate.

La elección de magistrados del TSE es un paso clave con miras a los procesos electorales futuros, pues este tribunal es la máxima autoridad electoral en Guatemala y tiene a su cargo la organización, dirección y supervisión de las elecciones.

¿Qué sigue?

Luego del cierre del plazo para presentar tachas, que se desarrolló del 1 al 3 de febrero de 2026, la Comisión de Postulación conoció las objeciones ingresadas y procedió a notificar a los aspirantes señalados a partir del 4 de febrero. Desde esa notificación, los candidatos cuentan con un plazo de cinco días —que corre en los días siguientes, conforme al calendario aprobado por la Comisión— para presentar pruebas de descargo o argumentos de defensa frente a los señalamientos. Este procedimiento se realiza antes de la evaluación técnica de los expedientes y de la integración de la nómina final que será remitida al Congreso de la República para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032.

ESCRITO POR:

Edwin Pitán

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión desde hace 14 años. Especializado en radio, prensa y televisión. Periodista del año de Prensa Libre en 2018. Productor de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.

Lee más artículos de Edwin Pitán

ARCHIVADO EN:

Comisión Postuladora Congreso de Guatemala Elecciones 2027 Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado en Guatemala Tribunal Supremo Electoral TSE 

