Señalan a 38 postulantes a magistrados del TSE y la Comisión de Postulación publica documento

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa su labor en el Congreso de la República, en un proceso que ha despertado atención pública y críticas por la transparencia y el perfil de los aspirantes.

La comisión, integrada por representantes universitarios y gremiales, tiene como función conformar una nómina de 20 candidatos que será remitida al Legislativo, para que los diputados elijan a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes dirigirán el órgano electoral en el período 2026–2032.

Tras su instalación, la comisión recibió y comenzó la revisión de expedientes presentados por profesionales del derecho interesados en ocupar una magistratura, entre ellos, actuales funcionarios y abogados con trayectoria en los sectores público y privado. En total, se presentaron 181 aspirantes. Cuatro fueron excluidos temporalmente por no entregar la documentación completa, por lo que el listado se redujo a 177. Posteriormente, los cuatro presentaron pruebas de descargo; sin embargo, la Comisión solo aceptó la de uno. Los otros tres quedaron excluidos de forma definitiva, con lo cual el número actual de aspirantes asciende a 178.

Durante los primeros días habilitados, la comisión también abrió un período para recibir objeciones o señalamientos en contra de los aspirantes, el cual concluyó con más de 50 impugnaciones presentadas contra al menos 38 candidatos de los 178 que participan. Los señalamientos fueron planteados por organizaciones de la sociedad civil, abogados, legisladores y otros actores, quienes cuestionaron la idoneidad, honorabilidad y vínculos políticos de varios postulantes, entre ellos, magistrados actuales que buscan la reelección.

Entre los señalamientos destacados figuran críticas a funcionarios como el actual procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, objetado por su gestión, y a magistrados del TSE por presuntos vínculos con prácticas políticas o actuaciones que, según los denunciantes, podrían comprometer la independencia del ente electoral.

El presidente de la comisión, el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, informó que, tras la recepción de los señalamientos, se procederá a evaluar cada caso de manera detallada. Los aspirantes objetados tendrán del 6 al 10 de febrero para presentar sus pruebas de descargo. Luego, la comisión se reunirá nuevamente para analizar exhaustivamente las alegaciones y las evidencias presentadas.

NOMBRE DESCARGOS 1. José Alejandro Córdova Herrera 2 2. José Alberto Godínez Rodríguez 1 3. Carlos Alberto Solórzano Rivera 1 4. Wilber Estuardo Castellanos Venegas 2 5. Pablo Adolfo Leal Oliva 1 6. Lesther Castellanos Rodas 3 7. Juan José Bolaños Mejía 1 8. Rafael Morales Solares 1 9. Gilma Esperanza Valladares Orellana 1 10. Mario Alexander Velásquez Pérez 2 11. Sergio Amadeo Pineda Castañeda 1 12. Evert Obdulio Barrientos Padilla 1 13. José Luis de Jesús Samayoa Palacios 1 14. Noé Adalberto Ventura Loyo 2 15. Marlon Josué Barahona Catalán 1 16. Carlos Humberto Rivera Carrillo 1 17. Julio César Díaz Camey 1 18. Lizbeth Janeth Pérez de Paz 1 19. Douglas René Charchal Ramos 1 20. Rudy Marlon Pineda Ramírez 1 21. Alba Susana López Racanac 4 22. Mario Antonio Siekavizza Álvarez 1 23. Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos 1 24. Roberto Estuardo Morales Gómez 2 25. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños 2 26. Otilio Benjamín López Maldonado 1 27. Rosamaría de León Cano 1 28. Carlos Amir Tucux Quemé 1 29. Elvia Ester Velásquez Sagastume 1 30. Roaldo Isaías Chávez Pérez 1 31. Benicia Contreras Calderón 1 32. Irma Elizabeth Palencia Orellana 3 33. Julio César Recinos Fabián 1 34. Dasma Janina Guillén Flores 1 35. José Enrique Urrutia Estrada 2 36. Emerson Leao Gabriel García Morales 1 37. Franc Armando Martínez Ruíz 1 38. Fernando Linares-Beltranena 2

Este proceso está previsto para culminar con la elaboración de la lista final de 20 candidatos, la cual deberá ser entregada al Congreso antes de mediados de febrero, para que los diputados realicen la elección definitiva. El calendario del proceso establece que, una vez remitida la nómina, los legisladores tienen hasta el 16 de febrero para votar y designar a los integrantes del próximo TSE.

Analistas y observadores de la sociedad civil han señalado que el volumen de aspirantes y las objeciones planteadas reflejan un interés por garantizar que quienes integren el órgano electoral cuenten con perfiles técnicos, independientes y con reputación intachable, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones ha sido motivo de debate.

La elección de magistrados del TSE es un paso clave con miras a los procesos electorales futuros, pues este tribunal es la máxima autoridad electoral en Guatemala y tiene a su cargo la organización, dirección y supervisión de las elecciones.

¿Qué sigue?

Luego del cierre del plazo para presentar tachas, que se desarrolló del 1 al 3 de febrero de 2026, la Comisión de Postulación conoció las objeciones ingresadas y procedió a notificar a los aspirantes señalados a partir del 4 de febrero. Desde esa notificación, los candidatos cuentan con un plazo de cinco días —que corre en los días siguientes, conforme al calendario aprobado por la Comisión— para presentar pruebas de descargo o argumentos de defensa frente a los señalamientos. Este procedimiento se realiza antes de la evaluación técnica de los expedientes y de la integración de la nómina final que será remitida al Congreso de la República para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032.