Candidatos al TSE deberán alcanzar al menos 70 puntos para integrar la nómina final

La Comisión de Postulación encargada de nominar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió la nota mínima de 70 puntos como línea de corte para la evaluación de los aspirantes a ocupar la magistratura titular y suplente dentro del ente electoral para el período 2026-2032.

El eje principal de la sesión entre los comisionados se centró en la definición del punteo correspondiente a la línea de corte y en la metodología que será utilizada para revisar los 178 expedientes de los aspirantes que compiten por un lugar dentro de la nómina final que será entregada al Congreso.

Línea de corte en 70 puntos

El comisionado Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fue el primero en tomar la palabra para analizar el tema. En su intervención, Arriaga hizo énfasis en la experiencia “negativa” de procesos anteriores, donde una nota excesivamente alta para calificar a los postulantes obligó a la comisión de postulación a bajarla posteriormente, algo que, según indicó, generó una “percepción negativa” en el proceso de elección, por lo que aseguró que en esta ocasión se requiere de un “punteo balanceado” en la calificación.

"Se tuvo la mala experiencia de que, en aras de tener solo buenos punteos, se puso una nota de línea de corte tan alta, que al final de las calificaciones ni siquiera 20 personas alcanzaban", afirmó.

En respuesta al planteamiento expuesto por Arriaga, el comisionado Gregorio Saavedra, quien representa al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), formalizó la primera propuesta concreta para que la línea de corte estuviera fijada en 65 puntos. Saavedra argumentó que, al ser una comisión de perfil académico, debía equipararse a la nota mínima aprobatoria tradicional.

"Me atrevo a proponer como una nota de corte la nota de 65 puntos. Me parece que una nota de 65 puntos cumple con estar más allá de un perfil y, por otro lado, tampoco castiga la posibilidad de evaluar expedientes que puedan tener la idoneidad y la capacidad de ejercer el cargo", sostuvo.

La propuesta fue respaldada por su compañero Edgar Ortiz, quien secundó la moción e indicó que "la nota es una guía, la nota no es realmente un reflejo de todas las aptitudes profesionales y éticas de un aspirante".

Ortiz también indicó que una línea de corte muy alta podría sesgar la muestra a favor de la antigüedad —en favor de los candidatos con mayor edad— o de quienes tengan grados académicos más altos, los cuales aseguró “no son el requisito principal para ser magistrado” del TSE.

“La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral no es una bolsa de empleo, es un ejercicio muy importante que hace la comisión para definir quiénes estarán en esa lista final del Tribunal Supremo Electoral. Si fuese simplemente numérico, mejor ingresamos a ChatGPT todos los expedientes y ChatGPT elige", aseguró Ortiz, defendiendo la necesidad del juicio subjetivo de la comisión.

No obstante, se decidió por un número intermedio que no fuera muy bajo, pero tampoco muy alto, para dar oportunidad a los aspirantes. Fue entonces cuando Arriaga propuso elevar el estándar a 70 puntos para evitar la percepción de un postulante "aprobado pero raspado".

"Yo propondría un punteo de 70 puntos que se eleva un poquito más y esperaríamos, tal vez ahí premiamos un poquito mejor la calidad", planteó.

La propuesta obtuvo el respaldo de Mynor Herrera, representante de los rectores de las universidades privadas.

"Yo secundo al comisionado Henry en el sentido de que 65 puntos sí es una nota que deja a la persona en una condición de que se pasa como raspadito, como decimos en la academia", comentó, al mismo tiempo que aseguró que los candidatos con preparación y experiencia podrán alcanzar un punteo mucho más alto.

El comisionado suplente Mynor Cordón también se sumó al apoyo de los 70 puntos, y aseguró que "aquí —en la comisión— no están los valores éticos, los morales, no están acá con puntaje. Tenemos que trabajar mucho en eso".

Adalupe Rojas, suplente del rector de la Usac, también se pronunció en favor de calificar a los aspirantes con base en los 70 puntos. Luego de las intervenciones, el presidente de la Comisión, Walter Mazariegos, sometió a votación las propuestas de 65 y 70 puntos para la línea de corte, ganando por mayoría la segunda opción, por lo que el puntaje mínimo se fijó en 70.

Revisión de expedientes en parejas

Superada la definición de la línea de corte, la comisión aprobó la metodología para revisar los expedientes. Con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la transparencia, el comisionado Saavedra sugirió que los expedientes fueran revisados por parejas. El presidente de la instancia, Walter Mazariegos, indicó que la propuesta era viable y determinó que la evaluación se realizará en duplas integradas por el comisionado titular y el suplente representantes del mismo sector.

Los expedientes fueron entregados a cada pareja de comisionados de forma aleatoria y de diez en diez. También se determinó que la calificación de cada expediente deberá ser realizada por el comisionado titular y, al concluir con la calificación de cada 10 expedientes, recibirá el apoyo técnico del comisionado suplente para solventar cualquier duda.

Con esta metodología se calcula que, de los 178 expedientes presentados a la comisión, cada pareja tendrá a su cargo la calificación de un promedio de 36 a 37 aspirantes, tanto titulares como suplentes.

De hecho, ayer se aprobaron las notas y se le asignó una a cada candidato. Después, se publicará el listado de notas y el martes en la sesión se integrará la nómina de 20 candidatos que se entregará al Congreso, para que en los próximos días realice la elección.

Tabla de gradación

La calificación de los expedientes de los aspirantes a ocupar la magistratura titular y la suplente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el próximo período está compuesta por cuatro factores: académicos, profesionales, proyección humana y factores éticos. La suma total de estos factores da una calificación de 100 puntos.