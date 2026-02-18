EE. UU. acusa a universidades de favorecer a estructuras criminales con su nómina para el TSE

El Gobierno de Estados Unidos lanzó fuertes críticas este martes 18 de febrero a las autoridades universitarias de Guatemala que estuvieron a cargo de la selección de los candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al considerar que, al haber incluido a personas señaladas en casos de corrupción, se “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”.

John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, cuestionó que los integrantes de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE —integrada por representantes de universidades del país— hayan priorizado sus propios intereses al momento de elegir a los aspirantes, quienes tendrán a su cargo la organización de las próximas elecciones generales.

“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, indicó Barrett, en un mensaje publicado en la cuenta oficial de X de la embajada estadounidense.

El martes 17 de febrero, la Comisión de Postulación de Magistrados para el TSE definió la nómina de 20 candidatos que buscan ocupar cinco magistraturas titulares y cinco suplencias para el período 2026-2032.

La votación para seleccionar a los 20 se desarrolló en menos de una hora.

La nómina incluye aspirantes que han sido señalados o sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, así como otros cuya idoneidad, capacidad y honorabilidad han sido cuestionadas por sectores de la sociedad civil.

Según fuentes informadas, la selección se habría logrado a partir de acuerdos entre los comisionados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana, quienes negociaron para asegurar la mayoría de los integrantes de la lista.

Uno de ellos es Lesther Castellanos Rodas, actual relator contra la tortura, sancionado en julio del 2023 por el Gobierno de Estados Unidos, que lo incluyó en el listado de “actores corruptos antidemocráticos”, ya que, según se indica, “socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción”, por la persecución penal contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, cuando Castellanos se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo en ese departamento.

Entre los cuestionados también figura Wilber Estuardo Castellanos Venegas, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

También Julio César Recinos Fabián, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público. Recinos se postuló a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el 2025 con la planilla del Grupo Gremial Avanza, integrada por fiscales afines a la fiscal general Consuelo Porras. Se le vincula con el círculo más cercano de la jefa del MP.

Según el Movimiento Pro Justicia, además de los ya mencionados, hay otros aspirantes no idóneos, entre ellos Giovanni Soto Santos, exmagistrado de apelaciones, quien, aseguran, fue incluido como “pago de factura” por avalar acciones a favor del rector de la Usac, Walter Mazariegos.

También figura Juan José Bolaños Mejía, vinculado al caso Comisiones Paralelas, quien estuvo prófugo más de un año, aunque después se le revocó la orden de captura. Además, Joaquín Flores Guzmán, exgerente del Organismo Judicial, fue directivo y decano interino de la Universidad Panamericana.

Roberto Estuardo Morales Gómez, integrante de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, excluyó a los profesionales de ciencias afines del Cang de votar en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Un informe de Impunity Watch sobre la nómina final al TSE revela que 11 de los 20 aspirantes recibieron objeciones durante el proceso de selección, las cuales fueron descartadas por la comisión.

Los candidatos

Esmeralda Judith Orozco Navarro Giovanni Francisco Soto Santos Juan José Bolaños Mejía Wilber Estuardo Castellanos Venegas Mario Alexander Velásquez Pérez Lesther Castellanos Rodas José Alberto Godínez Rodríguez José Luis de Jesús Samayoa Palacios Roberto Estuardo Morales Gómez Rafael Morales Solares Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo Eva Marina Recinos Vásquez Joaquín Rodrigo Flores Guzmán Selvin Guadalupe Guevara Farfán Francisco Javier Puac Choz Karin Virginia Romero Figueroa Quelvin Otoniel Jiménez Villalta Sergio Amadeo Pineda Castañeda Julio César Recinos Fabián Alfredo Skinner-Klee Arenales

Con información de Carlos Gómez

