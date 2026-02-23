Fiscal General: Estos son los 15 comisionados que seleccionarán seis candidatos para el presidente Arévalo

Del 23 de febrero hasta el 6 de marzo se estarán revisando y determinando los candidatos que reunirán los requisitos. El proceso de seleccionar al próximo fiscal general. Conozca quienes son los 15 comisionados que tienen a cargo de revisar, entrevistar y elegir a los 6 candidatos que enviaron al presidente Arévalo

El proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) avanza a una nueva fase tras el cierre de recepción de expedientes el pasado 20 de febrero. Según datos oficiales, la Comisión de Postulación recibió 59 aspiraciones.

Este 23 de febrero, la comisión retomó sesiones bajo la presidencia de la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo se integra la Comisión de Postulación?

Con base en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Comisión de

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, quien la preside.

Los 12 decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, en este caso Henry Manuel Arriaga Contreras , decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Julio César Cordón Aguilar , decano de la Universidad Rafael Landívar (URL). Luis Antonio Ruano Castillo , decano de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG). Arturo Saravia Altolaguirre , decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Mario Raúl García Morales , decano de la Universidad Rural de Guatemala . Pablo Alberto Maldonado Ericastilla , decano de la Universidad del Istmo (Unis). Enrique Fernando Sánchez Usera , decano de la Universidad Panamericana de Guatemala (Upana). Nery Leonel Anleu Oliva , decano de la Universidad Mesoamericana de Guatemala . Luis Roberto Aragón Solé , decano de la Universidad San Pablo de Guatemala . José Ángel Donald Gonzáles Cuevas , decano de la Universidad de Occidente . José Andrés Reyes Valenzuela , decano de la Universidad Da Vinci de Guatemala . Luis Felipe Lepe Monterroso , decano de la Universidad Regional de Guatemala . Patricia Gámez , presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala . Alicia del Carmen Franco Flores , presidenta del Tribunal de Honor del mismo colegio profesional.



En la imagen se observa a los 15 comisionados encargados de seleccionar a los seis candidatos a Fiscal General del Ministerio Público. Cabe destacar que, desde el 16 de febrero, la presidencia de la CSJ la ejerce la magistrada Claudia Paredes y no Rodimiro Lucero.

Esta integración reúne representación académica y gremial para evaluar los perfiles de quienes aspiran a dirigir el Ministerio Público.

¿Cómo se seleccionarán los seis finalistas?

Tras la recepción de los expedientes, la comisión inicia una fase de revisión técnica y legal. En este proceso:

Revisión de los expedientes para determinar quienes cumplen o no con los requisitos exigidos (23 y 24 de febrero).

Se excluye de manera razonada a quienes no cumplen los requisitos legales. (26 de febrero).

Se reciben pruebas de descargo. (del 27 de febrero al 3 de marzo).

(El 9 de marzo vence el plazo para presentar impedimentos contra postulantes ante la Comisión).

Se da a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos; inicia el plazo para presentar impedimentos contra postulantes ante la Comisión. (9 de marzo).

A los aspirantes que recibieron objeciones podrán presentar pruebas de descargo (del 15 al 20 de marzo).

Realización de pruebas psicométricas a los candidatos (23 de marzo).

Posteriormente, se desarrollan las entrevistas públicas (del 6 al 9 de abril), consideradas una etapa clave. Los expedientes se califican con base en una tabla de gradación, que evalúa honorabilidad, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional verificable (del 13 al 16 de abril).

Finalmente, el 17 de abril, los comisionados votan para integrar la nómina final de seis candidatos, que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.

Cambios en el cronograma

Aunque inicialmente se contemplaba entregar la nómina el 20 de abril, la comisión modificó el calendario. Ahora se prevé que el 17 de abril se publique y remita la lista oficial al Organismo Ejecutivo.

La ley establece que la nómina debe enviarse al menos 15 días antes de que concluya el mandato de la actual fiscal general, cuyo cargo debe entregar el 17 de mayo.

Además, la comisión concedió audiencia a la Organización de los Estados Americanos este 23 de febrero. También programó para el 5 de marzo una audiencia con representantes de pueblos indígenas, quienes solicitaron participar en el proceso.

¿Cuándo se elegirá al próximo fiscal general de Guatemala?

La elección del próximo fiscal general de Guatemala debe realizarse a más tardar el 17 de mayo de 2026, es decir, un día después de que finalice el actual periodo de Consuelo Porras.

Esto corresponde al periodo constitucional 2026–2030, y será el presidente Bernardo Arévalo quien tendrá la responsabilidad de efectuar la designación.