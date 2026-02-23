Comisión acelera elección de candidatos a fiscal general tras recibir 59 expedientes

Guatemala

La decisión se tomó con el voto de 13 de los 15 comisionados presentes, ante la ausencia de Henry Arriaga decano de la USAC y Luis Aragón de Universidad San Pablo.

La comisión planea revisar los expedientes de los 59 aspirantes en dos días. Fotografía: ´Prensa Libre (Javier González).

La comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) acordó adelantar la conformación de la nómina de seis candidatos para el viernes 17 de abril.

El cronograma original estableció que la lista quedaría lista el lunes 20 de abril. En la sesión de hoy, la mayoría de comisionados consideró posible adelantar la integración de candidatos.

Al cierre del plazo para presentar postulaciones, la comisión recibió los expedientes de 59 aspirantes a la jefatura del MP. La evaluación de cada expediente se desarrollará entre hoy, lunes y martes, para validar que cada uno cumple con los requisitos que exige la convocatoria.

El cambio de fecha para la nómina de seis candidatos para fiscal general y jefe del MP, fue una de las primeras decisiones que tomó la comisión bajo la presidencia de la magistrada Claudia Paredes.

La funcionaria fue electa la semana pasada y posteriormente fue juramentada ante el Congreso para dirigir la comisión de postulación.

Los comisionados decidieron el cambio de fecha con el voto a favor de 13 de los 15 comisionados, todos los presentes. Los decanos Henry Arriaga de la USAC, y Luis Aragón de Universidad San Pablo se ausentaron de la sesión.

La postuladora también acordó escuchar a un grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de una videoconferencia.

Igualmente, se acordó volver a evaluar algunos aspectos de la tabla de gradación, lo que podría cambiar la forma en que cada aspirante será calificado en el proceso de selección de candidatos a fiscal general.

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

