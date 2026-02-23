Nueva presidencia de la postuladora del MP cambia la correlación de fuerzas al lado de la oposición

Este lunes la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) estrena presidente, después de la juramentación de la magistrada Claudia Paredes, pero su participación podría inclinar la balanza a favor de la oposición.

Al menos esa lectura mantienen analistas que pronostican un cambio en la dinámica que ha mantenido la comisión, que hasta hace poco fue presidida por el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz.

Él será reemplazado por Paredes, quien fue electa el pasado 16 de febrero como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo con el que también lleva la responsabilidad de presidir la postuladora del MP, según la ley.

Para esa primera sesión liderada por Paredes, la comisión revisará los expedientes de los aspirantes, para determinar quiénes cumplieron con los requisitos exigidos en la convocatoria.

La presidencia de la postuladora debe convocar a sesiones, llevar la dirección de los debates y cuenta con un voto, al igual que el resto de los comisionados, pero analistas destacan que ese voto puede inclinar la balanza.

Comisión balanceada

En las sesiones de la comisión ha destacado Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien lidera a un grupo de comisionados.

Patricia Gámez, presidenta del Cang y secretaria de la postuladora del MP ,durante allanamientos liderados por la fiscal Leonor Morales. (Foto Prensa Libre: Douglas Cuevas)

Por el lado de la oposición destaca el liderazgo del comisionado Luis Roberto Aragón, decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, y quien tiene experiencia en múltiples procesos de elección de segundo grado.

Luis Aragón, junto a Silvia Valdés, expresidenta de la CSJ, al entregar la nómina de candidatos al MP en 2022. Aragón se inclinó a favor de Consuelo Porras. Fotografía: Guatemala Visible/OJ.

Gámez, en un primer pulso, para la elección del puesto de secretario titular consolidó ocho votos; mientras que Aragón, que competía por el mismo cargo obtuvo siete votos. Ninguno resultó ganador porque para la toma de decisiones la comisión necesita al menos 10 votos.

Finalmente, los comisionados acordaron ceder la secretaria titular a Gámez y la suplente a Aragón, pero el resto de las votaciones, que incluye la revisión de expedientes, calificación e integración de nómina, serán más complejas, según los observadores.

Uno de los comisionados del grupo afín a Gámez, que prefirió no ser citado, explicó que existen al menos cuatro votos sólidos y leales, pero teme por la lealtad de los otros cuatro votos cuando vengan las decisiones trascendentales.

Ese escenario, apuntan analistas, complica la dinámica de la postuladora, ya que el contexto que rodea a la magistrada Paredes podría significar un liderazgo conjunto al comisionado Aragón, que podría alterar el balance de fuerzas.

Requiere vigilancia

Pablo Alejandro Solórzano, analista que ha acudido a las sesiones de la postuladora para jefe del MP, considera que el rol que le dio el magistrado Lucero a la comisión fue a favor del diálogo.

Eso permitió que los comisionados debatieran, de manera pública, sobre temas importantes como la inclusión del finiquito, la línea de corte y los aspectos a calificar en la tabla de gradación.

No obstante, teme que esa discusión abierta se vea interrumpida con la dirección de la nueva presidenta. “Considero que estamos en un escenario donde Claudia Paredes entra como una figura gris, con matices oscuros por todos los antecedentes y lo que se habla”, recalcó.

Desde el año pasado sonaba el nombre de Paredes como potencial candidata a la CSJ, pero un supuesto veto del gobierno de los Estados Unidos, que le habría retirado la visa, opacó esa candidatura en un primer momento.

También se le relaciona con el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, que la propia Paredes declaró en el Congreso se debe a una "relación institucional".

Magistrada Claudia Paredes consiguió su reelección para la CSJ por el Congreso en el 2024. (Foto Prensa Libre: OJ)

Pero ese contexto hace que las dudas se mantengan alrededor de la nueva presidenta de la CSJ, y eleva las expectativas por la dirección que podría darle a la postuladora del MP.

“Los periodistas y observadores deberemos evidenciar cualquier posible escenario que sea anómalo. Se espera la mayor transparencia posible y el cambio de presidente no deja de ser una alerta que como ciudadanía tenemos de estar atentos”, dijo.

Nuevas fuerzas

Hasta ahora, el balance de la postuladora había estado equilibrado, prácticamente en igualdad de condiciones, pero la nueva figura dentro de la comisión podría alterar ese escenario.

“Ahora una nueva figura sí puede inclinar el tablero, pudiendo aquellos bloques de oposición, tener mayoría con mayor facilidad para la toma de decisiones”, enfatizó Solórzano.

El mismo escenario lo visualiza César Vega, analista de la organización Acción Ciudadana, quien considera que para las votaciones de trascendencia la oposición podría tener alguna ventaja.

“La correlación de fuerzas, que, si bien es un número, va a cambiar, se va a modificar la balanza a, digamos, el lado menos democrático. Ella es un voto para las posturas de menor calidad democrática”, opinó Vega.

El analista no se atreve a adelantar un criterio sobre la gestión que pueda tener Paredes. Asegura que le es imposible decir si será buena o mala, pero indica que tiene dudas por el perfil de la presidenta de la CSJ y de la postuladora.

“Si una instancia de este tipo está liderada por alguien que no tiene visa, nos dice los estándares con los que se va a elegir. Muchas tachas no avanzan porque el criterio para tomarlas o no queda en manos de personas que también han recibido los mismos señalamientos”, indicó.

En las siguientes sesiones se verá de qué lado se inclinan los comisionados para la toma de decisiones, que concluirá con la elaboración de una nómina de seis candidatos para nuevo fiscal general y jefe del MP.