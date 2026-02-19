Pocos controles y criterios ofrece la CSJ para elegir a sus magistrados a la CC

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) definió los parámetros con los que evaluará a los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad (CC); sin embargo, en los requisitos a cumplir no se percibe mucha rigurosidad, según la lectura de grupos de observación que acompañan el proceso.

Los requisitos y fechas para realizar la convocatoria, aunque se aprobaron en el pleno de este miércoles 18 de febrero, los detalles permanecieron ocultos, incluso para algunos magistrados. Prensa Libre tuvo acceso a la información y a partir de ahí, se compartió con grupos de observación del proceso, quienes coinciden en que los controles son escasos; incluso, se han puesto más requisitos cuando se eligen jueces, han advertido expertos en los procesos de postulación.

De hecho, el documento que convoca a los abogados a competir por una magistratura titular y una suplente para la CC del periodo 2026-2031, designados por el Poder Judicial, se resume en un calendario donde se fija el plazo para la recepción de expedientes.

El consenso para la convocatoria se alcanzó durante la primera sesión de pleno de la magistrada Claudia Paredes como presidenta de la CSJ, tras rendir juramento ante el Congreso el pasado 17 de febrero y tomar posesión.

Pero el proyecto de convocatoria para las magistraturas constitucionales no formaba parte de la agenda, incluso el documento no había sido socializado a todos los magistrados, eso según una fuente judicial que prefirió no ser citada.

Los interesados en competir por la magistratura constitucional tienen del 23 al 27 de febrero, de 8 a 15:30 horas para presentar su papelería en la Secretaría de la CSJ, en el tercer nivel del Palacio de Justicia, situado en la 21 calle 7-70, zona 1.

Los magistrados esperan recibir los documentos, pero no requieren entrevistas, discusiones públicos o la recepción de objeciones ciudadanas contra los aspirantes, como sí ha sucedido en otros procesos.

La CSJ es la última instancia que designará a sus magistrados constitucionales. Aprobaron la convocatoria solo después de elegir a Claudia Paredes como presidenta de ese organismo y, a pesar de ser el último elector en comenzar con el proceso, hay vacíos y controles limitados para elegir, opinan observadores del proceso.

Para contrastar el desarrollo de la sesión plenaria se intentó contactar vía telefónica a la presidenta Paredes, también se le envió un mensaje de texto, pero no se obtuvo respuesta a esa comunicación.

“Será poco transparente”

Pablo Muñoz, analista de Alianza por las Reformas, considera necesario que la designación que haga la CSJ sea lo más transparente posible y considera como un desacierto que de nuevo se vaya a realizar un proceso de elección de magistrados constitucionales en secreto.

“Aunque parezca reiterativo, pero cada uno de estos procesos deben de observar las mismas líneas de principios constitucionales al elegir al más idóneo y honorable”, dijo.

Muñoz considera que aunque la CSJ no debe ajustarse a la Ley de Comisiones de Postulación para designar a sus dos magistrados, sí podrían tener mejores controles y publicidad del proceso, para darle mayor transparencia a la elección.

“Si es solo recibir expedientes para votar en secreto, será poco transparente, con falta de legitimidad y desconfianza ciudadana”, enfatiza el analista.

Alianza por las Reformas considera necesario que si la decisión será tomada a puerta cerrada, al menos el pleno ofrezca una rueda de prensa para justificar verbalmente cuáles fueron los criterios adoptados para la futura designación de un magistrado titular y un suplente.

Los futuros magistrados constitucionales tendrán que tomar decisiones de trascendencia nacional, por lo que tener pocos controles para la selección de las autoridades constitucionales puede ser negativo, explica Muñoz.

“Se ha convertido en una mala práctica, generalizada en todos los procesos de altas autoridades de instituciones de justicia, que es reducir al mínimo la calidad de los procesos, reducir la confusión entre requisitos y perfil idóneo, no están queriendo hacer ese ejercicio intelectual y ético”, indicó.

Proceso diferente

Por su parte Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, destaca que, en el proceso de renovación de la CC, han visto variantes en los procesos de convocatorias de las otras instancias que nombran a las autoridades.

“Al no haber una obligación de ley para hacer este proceso con una convocatoria pública, estamos dispuestos a ver lo que decidan las autoridades de turno”, advierte Lorenzo.

El analista pone como ejemplo la convocatoria del Congreso, en donde se llamó a los interesados para el cargo a presentar sus expedientes; sin embargo, no se conoce todavía la fecha de la elección. En el caso del Organismo Ejecutivo, según Lorenzo, se trató más de una invitación para los interesados, sin dar mayores detalles de cuáles serán los criterios de elección.

Otro caso fue la convocatoria del Consejo Superior Universitario (CSU), quien llamó a los aspirantes, comunicó la fecha de elección, pero no colocó el lugar y hora de la sesión.

“Esa es la complejidad de la elección de la CC, dependemos de la voluntad política de las autoridades para explicar cómo serán los diferentes procesos”, dijo Lorenzo, explicando que incluso las designaciones en los poderes de Estado podrían ser directas, sin ningún tipo de convocatoria.

“No tenemos un parámetro legal que nos indique qué elementos le hacen falta a algunos. Como ciudadanos nos gustaría tener más detalles, pero entendiendo que por ley así es la estructura de conformación de la CC, solo nos queda analizar lo que hagan los organismos de Estado”, agregó.

Los requisitos

Los abogados interesados en el cargo deberán de acreditar documentos que no tengan más de tres mese de vigencia, y deberán de seguir los parámetros descritos en la convocatoria.

En caso que incumplan con cualquier de los documentos, que no se presenten en el orden requerido o bien existe algún documento que no cumpla con los parámetros, será motivo de rechazo sin ningún otro tipo de trámite.

Formulario de solicitud Curriculum Fotografía reciente Fotocopias legalizadas de formación académica y experiencia profesional Certificado de nacimiento Fotocopia de DPI legalizada por notario Constancia de colegiado activo, emitida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) Certificación de tiempo de graduación profesional emitida por el Cang Constancia de no haber sido objetado o sancionado por el Tribunal de Honor del Cang Carencia de antecedentes penales Carencia de antecedentes policiacos Finiquito

La fecha en que la CSJ planifica hacer la designación de su magistrado titular y suplente para la CC, es el martes 3 de marzo.