CSJ aprueba convocatoria para la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad

La Corte Suprema de Justicia (CSI) acordó un proceso de selección para nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) y la convocatoria se publicará este jueves.

Así lo confirmaron fuentes del Organismo Judicial (OJ), que prefirieron no ser citadas. Este era el único delos órganos que designan magistrados para la CC que no había activado el proceso para los relevos.

Esta semana finaliza la recepción de expedientes de los aspirantes para la CC en el Congreso y en la Presidencia; mientras que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC ya designaron los cargos.

La aprobación de esta convocatoria se da en la primera sesión plenaria ordinaria que encabezó la magistrada Claudia Paredes como nueva presidenta de la CSJ, cargo al que rindió juramento ante el Congreso el pasado martes.

Paredes sonaba como candidata para la presidencia desde octubre del año pasado, pero en todos los intentos por definir ese puesto las sesiones plenarias terminaban sin un solo candidato.

Desde el 13 de octubre de 2025 y hasta este 16 de febrero de 2026, Carlos Rodimiro Lucero Paz había sido el presidente en funciones ante la falta de acuerdos, pero con la elección y juramentación de Paredes, será ella quien lidere el Poder Judicial de cara a decisiones de transcendencia para la justicia.

Claudia Paredes es asociada con el diputado Allan Rodríguez de Vamos. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

A Paredes le corresponde dirigir la sesión de la CSJ para la designación de un magistrado titular y un suplente para la CC del periodo 2026-2031, y también presidirá la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP).

Hasta ahora, las fuentes no han detallado cual será el calendario para la recepción de expedientes, los requisitos ni la fecha en que la CSJ estará haciendo la designación.

El Cang nombró a Astrid Lemus y a Luis Fernando Bermejo para el cargo de titular y suplente; mientras el CSU de la USAC a Julia Rivera y a José Aguirre Pumay.