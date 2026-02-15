Delegación del Parlamento Europeo visita Guatemala en medio de la renovación del TSE, CC y MP

Una delegación del Parlamento Europeo (PE) visitará Guatemala del 17 al 19 de febrero, en un momento en el que se desarrollan las elecciones de segundo grado en el país: magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC), el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Diana Riba i Giner, presidenta de la Delegación del PE para las Relaciones con los Países de América Central, encabeza la lista de 11 eurodiputados que se reunirán con el presidente Bernardo Arévalo.

También sostendrán encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y el ministro de Gobernación, Marco Villeda; jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como con representantes indígenas, empresariales y de la sociedad civil.

De acuerdo con una nota de prensa del PE, esta visita se da en apoyo de la democracia y el Estado de Derecho, y ocurre en un momento crítico para el país, como lo es “la renovación” de los altos mandos del TSE, la CC y el MP. “El funcionamiento fluido y democrático de todas ellas será esencial en el proceso electoral del país en el 2027”, señala.

Como parte de su estadía en Guatemala, los eurodiputados visitarán un proyecto de promoción de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos indígenas que es cofinanciado por la Unión Europea.

Además de Diana Riba i Giner, la delegación del PE la integran José Cepeda (S&D, España), Raúl de la Hoz Quintano (PPE, España), Esther Herranz García (PPE, España), Reinhold Lopatka (PPE, Austria), Antonio López-Istúriz White (PPE, España), Sandro Ruotolo (S&D, Italia), Jaroslava Pokorná Jermanová (PfE, Chequia), Nora Junco García (ECR, España), Urmas Paet (Renew, Estonia) y Jaak Madison (ECR, Estonia).