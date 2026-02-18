Astrid Lemus denuncia ante la OEA intentos de impedir su toma de posesión en la Corte de Constitucionalidad

Astrid Lemus, magistrada titular electa de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), denunció este miércoles 18 de febrero ante la Organización de Estados Americanos (OEA) varias acciones encaminadas a evitar que asuma el cargo ante la CC el próximo 14 de abril.

A través de videoconferencia, Lemus expuso la situación ante los integrantes del Consejo Permanente de la OEA, y los hechos ocurridos el pasado 12 de febrero, cuando fiscales del Ministerio Público (MP) ingresaron en los centros de votación donde se realizaban las elecciones de magistrado titular y suplente por parte del Cang.

Lemus calificó la interrupción de la votación “no como un hecho aislado”, sino como “un atentado directo contra el orden constitucional”, dado que se trataba de una elección ordenada por la Constitución Política de la República, para renovar a la alta corte en Guatemala.

“Al pretender interrumpirla –la elección– se está pretendiendo violentar el orden constitucional en la renovación de la Corte de Constitucionalidad, y con ello, pues atentar contra ese orden establecido constitucionalmente”, afirmó Lemus al consejo.

Así también, describió la actuación del MP el día de la elección como “grotesca e intimidante”, y subrayó la falta de fundamentos legales y de transparencia en el accionar del ente investigador, al estar basado en una denuncia anónima y en un proceso que, según se indicó, “está bajo reserva”, lo que busca debilitar el Estado de derecho y generar “incertidumbre jurídica” para evitar una transición ordenada en la Corte de Constitucionalidad.

“La actuación tan grotesca e intimidante que constituyó esa intervención del Ministerio Público, en nuestro país, que aún a la fecha no se ha explicado cuáles son los fundamentos legales suficientes para esa irrupción. Estos acontecimientos han debilitado nuestro Estado de derecho al evitar que haya certeza jurídica y que no haya seguridad también jurídica”, aseguró Lemus.

La magistrada electa también indicó ante el Consejo Permanente de la OEA que “es consciente” de que su elección no es un trámite más y la sitúa como un punto de inflexión en el que “o se recupera el Estado de derecho o se profundiza la crisis”, puntualizó.