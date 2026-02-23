Grupo de comisionados fracasa en modificar la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general

Guatemala

Grupo de comisionados fracasa en modificar la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general

El grupo minoritario de comisionados dice que la tabla de gradación da ventaja a los mayores de 60 años, pero las propuestas de cambio fueron rechazadas.

La comisionada Patricia Gámez estaba a favor de los cambios; la presidenta Claudia Paredes se opuso a la propuesta. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Un grupo de comisionados en la postuladora para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) no pudo alterar la tabla de gradación, al advertir que los aspirantes de mayor edad serán los únicos que alcanzarán notas altas.

La propuesta para cambiar la tabla de gradación fue sugerida por el comisionado Luis Lepe, decano de Universidad Regional, quien argumentó que había dudas en la forma en que se va a medir la experiencia profesional.

Esa sugerencia llegó el día en que la comisión tiene previsto hacer la revisión de los expedientes, para saber si los 59 aspirantes cumplieron con los requisitos que exige la convocatoria.

Las dudas que expuso el comisionado se basa en que la tabla de gradación comienza a medir la experiencia profesional a partir del décimo primer año, asignando dos votos por cada año.

Pero esa redacción dejaría sin calificación los primeros diez años de ejercicio profesional, que no estaría siendo calificado, según expusieron algunos comisionados a favor de la propuesta.

Los intentos de votación solo llegaron a 3 y 8 votos, sin alcanzar la mayoría mínima de 10 comisionados, lo necesario para la toma de decisiones a lo interno de la postuladora.

Eso hace que se mantenga intacta la tabla de gradación que fue aprobada por los comisionados, que ahora advierten falencias de que van a afectar a los aspirantes jóvenes.

En desventaja

El pasado viernes finalizó la recepción de expedientes para aspirantes a fiscal general y jefe del MP, que reunió a 59 abogados que buscan integrar la nómina de seis candidatos.

Pero aquellos abogados jóvenes están en desventaja, según explicó un grupo de comisionados, que buscó, sin éxito, alterar la tabla de gradación para que la calificación fuera equitativa para todos.

La sesión comenzó con 13 comisionados ante la ausencia de los decanos de USAC y Universidad San Pablo. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Nadie que tenga menos de 10 años podrá postularse conforme a la Constitución, pero otra cosa es que la ley nos manda como comisión a hacer una ponderación de ese ejercicio profesional”, explicó Lepe.

En los argumentos a favor no estuvo solo, pues el comisionado Nery Anleu, decano de Universidad Mesoamericana, también buscó alterar la forma en que se iba a calificar a los aspirantes.

“Se dice que esos 10 años no valen nada y podría ser objeto de impugnación. Para mí se debe de ponderar desde el primer año, entonces no se podría dejar de ponderar, no es cambiar las reglas pero es un tema constitucional que todos los que lleguen a este puedan entrar incluso a una votación”, dijo.

A criterio de Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quizá por el cansancio y la hora en que se aprobó la tabla de gradación, se pudo pasar por alto elementos que ahora causan dudas.

“Cuando discutíamos la ponderación partíamos de un perfil ideal o idóneo de fiscal general, pero a como se interpreta la tabla solo tendrían la oportunidad de llegar a 80 puntos quienes tengan 60 años o más, los menores de esa edad no podrían llegar a esa calificación”, señaló Gámez.

Cuestiona cambios

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, también presidenta de la comisión, fue de las comisionadas que mostró dudas contra los cambios a la tabla de gradación.

“Considero que no era adecuado, por términos de transparencia, buscar un cambio en la forma de calificación ahora que se sabe quiénes son los aspirantes a fiscal general”, justificó la presidenta, quien pide tener reglas claras.

Pero el comisionado Lepe, cuestionó que no hacer los cambios solo dejara dudas en el proceso. “Preferimos dejar una nube de oscuridad en la tabla o la aclaramos, yo me postulo a tener reglas claras como dice la presidencia, y transparencia, lo hacemos frente a toda la nación y los medios que nos acompañan el día de hoy”, comentó.

La presidenta Paredes no cambió su forma de pensar, incluso remarcó en más de una ocasión que quienes buscan cambiar ahora la tabla de gradación fueron quienes en su momento aprobaron la herramienta.

Entre los aspirantes a fiscal general de mayor edad se encuentra Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación; María Consuelo Porras, actual jefa del MP; Fernando Linares Beltranena, constituyente y exdiputado, entre otros.

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

