¿Quién es Claudia Paredes Castañeda, nueva presidenta de la CSJ, y qué papel tendrá en la elección del próximo fiscal general?

La magistrada Claudia Paredes Castañeda fue electa este 16 de febrero de 2026 como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), tras obtener 10 votos en el pleno de magistrados.

Su designación la coloca al frente del máximo órgano del poder judicial en un momento clave, ya que también deberá presidir la Comisión de Postulación para la elección del próximo Fiscal General.

Paredes Castañeda es abogada y notaria, con formación académica a nivel doctoral en distintas ramas del Derecho, entre ellas penal y constitucional.

Ha desarrollado más de dos décadas de carrera en el ámbito jurídico, tanto en el ejercicio profesional como dentro del sistema de justicia guatemalteco.

Su trayectoria en la Corte

Antes de integrar la CSJ, se desempeñó como magistrada de Sala en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente fue electa por el Congreso como magistrada de la CSJ para completar el período 2019-2024.

En octubre de 2024, consiguió ser reelecta para el período 2024-2029 con 154 votos, uno de los respaldos más amplios de esa jornada legislativa.

Aquella votación, fue una jornada que distintos análisis calificaron como políticamente intensa, bajo una combinación de consensos y disputas internas dentro del Congreso, lo que configuró el mapa político de la actual Corte.

El contexto de esa elección también estuvo acompañado de advertencias de organizaciones observadoras del proceso. Un análisis publicado por Prensa Libre recogió señalamientos de colectivos como Movimiento ProJusticia y Alianza por las Reformas, que advirtieron sobre la posible presencia de “operadores políticos” influyendo en la integración del alto tribunal.

Según estos observadores, la elección de magistrados no respondió únicamente a criterios técnicos o de trayectoria profesional, sino que también habría estado marcada por negociaciones políticas y respaldos estratégicos dentro del Congreso.

En ese contexto, mencionaron la participación histórica de actores con incidencia en procesos de elección de cortes, lo que, a su juicio, refleja que las dinámicas políticas siguen teniendo peso en la conformación del sistema de justicia.

Antecedentes

De acuerdo con un análisis publicado por Prensa Libre, sobre la votación de 2019, organizaciones observadoras advirtieron sobre la influencia de “operadores políticos” en distintos procesos de elección de cortes en el país.

En ese contexto, se menciona que figuras señaladas históricamente como operadores habrían tenido incidencia en negociaciones previas a votaciones legislativas.

Un reportaje de Plaza Pública documentó que, antes de ocupar cargos en el Organismo Judicial, Paredes actuó como notaria en la constitución de la empresa 4 Carriles, S.A., y participó en actos jurídicos relacionados con Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa), compañías que han sido vinculadas al entorno empresarial de Gustavo Alejos Cámbara.

La investigación periodística señala que estas sociedades compartían estructuras y personas relacionadas con ese grupo empresarial.

¿Por qué es relevante ese antecedente?

Aunque la presidencia de la CSJ es electa por los propios magistrados y no por el Congreso, la forma en que se integró la Corte en 2024 explica, según los analistas y observadores, las dinámicas internas del pleno y las correlaciones de fuerza dentro del tribunal.

Ahora, como presidenta, Paredes tendrá incidencia en decisiones administrativas y en procesos institucionales de alto impacto, entre ellos la conducción de la comisión que propondrá candidatos a Fiscal General, para su renovación en mayo próximo.

