Magistrada Claudia Paredes es electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron este lunes 16 de febrero como presidenta del organismo de Estado a la magistrada Claudia Paredes.

Paredes deberá asumir también la presidencia de la comisión de postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP).

Hasta ahora, dicha presidencia estaba a cargo del magistrado Carlos Rodimiro Lucero, quien fungía como presidente en funciones de la CSJ y del Organismo Judicial.

La elección de Paredes se concretó con 10 votos a su favor, tras varios plenos suspendidos por la ausencia de algunos magistrados.

En declaraciones a la prensa, Paredes indicó: “he tenido los votos favorables para poder presidir esta honorable Corte y Organismo Judicial”.

Dijo que han sido respetuosos del legítimo derecho de cada uno de los magistrados y el debido proceso para llevar a cabo la elección.

Afirmó que nadie se había postulado y fue hasta este lunes que ella decidió postularse y obtuvo los votos necesarios.

Cuando le consultaron quiénes no le dieron el voto, Paredes indicó que fueron los magistrados Lucero, Flor Gálvez y Estuardo Cárdenas.

Añadió que ahora presidirá la comisión de postulación para elección de candidatos a fiscal general, aunque la tienen que juramentar.

Afirmó que en la comisión todo se decidirá en consenso, por votación.

La CSJ, uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, debió elegir a su presidenta desde octubre del 2025.

El 3 de febrero, el Congreso juramentó a los 15 comisionados de la postuladora del MP. Entre los integrantes figura el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien, en ese momento, presidía de forma interina la CSJ y la comisión de postulación.

Para leer más: Renovación de la CC: CSU elige a magistrados en medio de protestas en Antigua Guatemala

#Urgente | #CSJ



La Corte Suprema de Justicia eligió con 10 votos a la magistrada Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial. Tras su designación, deberá asumir la presidencia de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General del @MPguatemala. pic.twitter.com/CiUdlbgWfz — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) February 16, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Oscar García