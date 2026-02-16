Comisión de Postulación inicia recepción de expedientes para aspirantes a fiscal general del MP

Justicia

Comisión de Postulación inicia recepción de expedientes para aspirantes a fiscal general del MP

En el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia se realiza la recepción de expedientes de candidatos a fiscal general.

RECIBEN EXPEDIENTES PARA FISCAL DEL MP

Comisión de Postulación ha comenzado a recibir expedientes de aspirantes a fiscal general de Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Este lunes 16 de febrero comenzó la recepción de expedientes de profesionales interesados en integrar la nómina final de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público (MP).

La recepción culminará el viernes 20 de febrero, en horario de 8 a 15.30 horas, en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la comisión de postulación verificará si los aspirantes cumplen los requisitos.

En el 2026, Guatemala celebrará elecciones de segundo grado, entre estas la del fiscal general, cargo que actualmente ocupa María Consuelo Porras.

El 3 de febrero, el pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados que integran la postuladora del MP.

Entre los 15 profesionales juramentados estaba el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, entonces presidente en funciones de la CSJ, quien también presidía la comisión de postulación.

Sin embargo, con la elección de Paredes como presidenta de la CSJ y del Organismo Judicial, ahora ella presidirá la postuladora, aunque aún debe ser juramentada.

Los casi ocho años de Consuelo Porras al frente del ente investigador han derivado en una serie de sanciones internacionales por aparentes acciones antidemocráticas, aunque ella califica su gestión de “grandiosa”.

