Congreso inicia con la revisión de expedientes de candidatos para la CC

En el Congreso dio inicio la fase de revisión de los expedientes de los 55 abogados que entregaron su papelería para postularse a la magistratura titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Organismo Legislativo.

La primera reunión de la Comisión Mixta, integrada por diputados de la Junta Directiva y jefes de bloques, se realizó este lunes 23 de febrero. Dicha comisión es la encargada de evaluar cada uno de los expedientes y de verificar que todos los profesionales que presentaron su documentación cumplan con lo establecido en la convocatoria publicada por el Congreso para optar al cargo. Durante el proceso de revisión de los expedientes, los integrantes de esa instancia también están facultados para llevar a cabo la depuración de los expedientes que no cumplan con los requisitos.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, indicó que se tiene previsto que la elección de los representantes del Congreso ante la CC se realice el 3 de marzo. “Queremos hacer la primera elección el 3 de marzo, que sería para la elección de la CC”, afirmó.

Durante la presente semana, los integrantes de la Comisión Mixta continuarán con las reuniones de calificación de los expedientes, con la finalidad de elaborar la nómina de los candidatos que posteriormente será presentada al pleno del Legislativo para llevar a cabo la elección, afirmó el presidente del Congreso. Según lo establecido en la ley, el Congreso deberá realizar la elección al menos 30 días antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que será el 14 de abril.

El Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos son los cinco órganos designados por la ley para llevar a cabo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031.

De los cinco órganos electores dos ya han realizado su elección. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, eligió a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Bermejo como magistrado suplente. Mientras que el Consejo Superior Universitario eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular y como suplente a José Luis Aguirre.

Se espera que por parte de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial la designación de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad se realice durante marzo.