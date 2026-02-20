Guatemala
Congreso recibe 55 postulaciones para magistrados de la Corte de Constitucionalidad
Este viernes 20 de febrero cerró el plazo para postular a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por designación del Congreso.
El pleno del Congreso deberá realizar la elección del magistrado titular y del magistrado suplente en representación del Legislativo ante la Corte de Constitucionalidad, en un plazo no mayor de 30 días antes del 14 de abril que es la fecha en que tomarán posesión los nuevos magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La recepción de expedientes de los abogados interesados las magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) por designación del Congreso finalizó este viernes 20 de febrero.
Concluida la fase de recepción de los expedientes, la Dirección Legislativa del Congreso elaborará un informe con el listado de los nombres de los profesionales que presentaron su documentación, según la convocatoria establecida en el Acuerdo Legislativo 4-2026.
La revisión de la papelería estará a cargo de una Comisión Mixta que será integrada para el efecto. Estará conformada por diputados que integran la Junta Directiva del Congreso, así como por la instancia de jefes de bloque. Esta Comisión también está facultada para rechazar aquellos que no llenen los requisitos establecidos en la ley para optar al cargo.
Posteriormente, se presentará al pleno del Congreso el listado con los nombres de los profesionales que cumplieron con los requisitos, para que se realice la elección del magistrado titular y suplente que representará al Legislativo ante la CC. La elección se efectuará en un plazo de 30 días antes del 14 de abril, fecha en que tomarán posesión los nuevos magistrados del órgano constitucional.
El Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos son los cinco órganos designados por la ley para llevar a cabo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031.
De los cinco órganos electores dos ya han realizado su elección. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, eligió a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Bermejo como magistrado suplente. Mientras que el Consejo Superior Universitario eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular y como suplente a José Luis Aguirre.
Se espera que por parte de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial la designación de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad se realice a mediados de marzo.
Esta es la lista de los 55 postulantes, de acuerdo con Guatemala Visible:
- Soria Toledo Castañeda
- Lester Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Mario Luis Arango Custodio
- Rony Waldemar Fuentes Fuentes
- Helios Romeo Gómez Bal
- Juan Carlos García Aguirre
- Braulio Jenner Rodríguez Alfaro
- Manuel De Jesús Mejicanos Jiménez
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín Del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo López Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Anibal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Reginaldo Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escribá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Melgar Peña
- Rony Eulalio López Contreras
- Víctor Manuel Castillo Mayén
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos
- Carlos Enrique Barrios Cifuentes
- Moisés Emilio de León Díaz
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Estuardo Morataya Lemus
- Noé Adalberto Ventura Loyo
- Arkel Benitez Mendizabal
- Dasma Janina Guillén Flores
- Juan Luis Aguilar Salguero
- Milton Roberto Estuardo Ribeiro González
- Walter Paulino Jiménez Texaj
- Ana Isabel Antillón
- Federico Guillermo Rosal Morales
- Alejandro Arévalo
- Miguel Ángel Hernández Sagastume
- Hugo Estuardo Rosales López
- Rossellyni Eunice Amado Zamora
- Edwin Danilo Velásquez Orozco
- Flor de María Gálvez Barrios de Porres
- Paolo Rubén Similox Valiente
- David Esteban Pineda Barrios
- Melvin Giovanni Portillo Arévalo
- Claudia Cáceres Arriaza
- René Guillermo Girón Palacios
- Carlos Herrera Torres
- Jary Leticia Méndez Maddaleno