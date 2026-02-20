Congreso recibe 55 postulaciones para magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La recepción de expedientes de los abogados interesados las magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) por designación del Congreso finalizó este viernes 20 de febrero.

Concluida la fase de recepción de los expedientes, la Dirección Legislativa del Congreso elaborará un informe con el listado de los nombres de los profesionales que presentaron su documentación, según la convocatoria establecida en el Acuerdo Legislativo 4-2026.

La revisión de la papelería estará a cargo de una Comisión Mixta que será integrada para el efecto. Estará conformada por diputados que integran la Junta Directiva del Congreso, así como por la instancia de jefes de bloque. Esta Comisión también está facultada para rechazar aquellos que no llenen los requisitos establecidos en la ley para optar al cargo.

Posteriormente, se presentará al pleno del Congreso el listado con los nombres de los profesionales que cumplieron con los requisitos, para que se realice la elección del magistrado titular y suplente que representará al Legislativo ante la CC. La elección se efectuará en un plazo de 30 días antes del 14 de abril, fecha en que tomarán posesión los nuevos magistrados del órgano constitucional.

El Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos son los cinco órganos designados por la ley para llevar a cabo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031.

De los cinco órganos electores dos ya han realizado su elección. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, eligió a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Bermejo como magistrado suplente. Mientras que el Consejo Superior Universitario eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular y como suplente a José Luis Aguirre.

Se espera que por parte de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial la designación de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad se realice a mediados de marzo.

Esta es la lista de los 55 postulantes, de acuerdo con Guatemala Visible: