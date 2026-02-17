Ejecutivo y Congreso suman 20 aspirantes a magistrados para la CC

Ejecutivo y Congreso suman 20 aspirantes a magistrados para la CC

Al 17 de febrero siete aspirantes ante el Organismo Ejecutivo y 13 ante el Congreso buscan integrar la Corte de Constitucionalidad; tres figuran en ambos procesos.

Recepción de expedientes en el Congreso y el Organismo Ejecutivo durante el proceso de postulación para integrar la Corte de Constitucionalidad 2026-2031.

Hasta el 20 de febrero será la recepción de expedientes, en el Congreso y el Organismo Ejecutivo, para integrar la Corte de Constitucionalidad 2026-2031. (Foto, Prensa Libre: Diego González)

La conformación de la Corte de Constitucionalidad (CC) 2026-2031 avanza con la recepción de expedientes por parte del Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República, que mantienen abierto el plazo hasta el 20 de febrero de 2026

Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la CC se integra con magistrados designados por el presidente del Organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), y el Consejo Superior Universitario (CSU). Cada instancia nombra un magistrado titular y un magistrado suplente

El Cang nombró a sus representantes el 12 de febrero, y el CSU lo hizo el 16 de febrero. La CSJ aún no inicia convocatoria, sin embargo, con la elección de Claudia Paredes como presidente es posible que en los próximos días este proceso para elegir a sus representantes ante la CC avance.

Postulados el 17 de febrero para magistrados de la CC 

Este 17 de febrero continuó la recepción de expedientes para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) 2026-2031. Ante el Organismo Ejecutivo se recibieron tres postulaciones: Juan Pablo Arce GordilloAntonio Javier Higueros Marenco y Nydia Lissette Arévalo Flores, quienes aplicaron en ambas calidades, es decir, como magistrado titular y suplente. Con estas incorporaciones, el Organismo Ejecutivo acumula un total de siete aspirantes hasta este martes. 

Por su parte, el Congreso de la República recibió dos expedientes. Roberto Molina Barreto presentó su postulación únicamente como titular, mientras que Luis Alfonso Rosales Marroquín aplicó tanto para titular como para suplente. Con estas nuevas solicitudes, el Legislativo contabiliza 13 postulados dentro del proceso de elección de magistrados para el período 2026-2031. 

Aspirantes que se postularon en ambos procesos 

Tres profesionales presentaron expediente tanto ante el Organismo Ejecutivo como ante el Congreso de la República

  • Luis Eduardo López Ramos 

Listado completo de postulados hasta el 17 de febrero 

Presidencia (7)

  • Juan Pablo Arce Gordillo
  • Antonio Javier Higueros Marenco
  • Nydia Lissette Arévalo Flores
  • Adrián Rolando Rodríguez Arana
  • Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
  • Luis Eduardo López Ramos

Congreso (13)

  • Roberto Molina Barreto
  • Luis Alfonso Rosales Marroquín
  • Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
  • Juan Carlos García Aguirre
  • Helios Romeo Gómez Bal
  • Adrián Rolando Rodríguez Arana

La integración de la Corte de Constitucionalidad 2026-2031 continuará definiéndose en los próximos días, cuando finalice la recepción de expedientes y cada instancia inicie el proceso de evaluación.

