OEA urge al Congreso a corregir deficiencias y garantizar transparencia en elección de magistrados del TSE

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala recomendó este jueves 19 de febrero al Congreso de la República adoptar medidas que garanticen un proceso transparente, técnico y legítimo en la elección de magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mediante una carta dirigida a la Junta Directiva y a los jefes de bloque, la Misión señaló que esta designación debe guiarse por estándares claros de idoneidad, independencia, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, debido a la relevancia que tiene el TSE como responsable de organizar los próximos comicios generales.

La misiva enfatiza que todas las decisiones que se tomen deben fortalecer la legitimidad del proceso, la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.

Como parte de su acompañamiento técnico y observación del proceso, la Misión participó el pasado lunes 16 de febrero en una reunión con diputados y observó la sesión de la Comisión de Postulación en la que se aprobó la nómina de 20 aspirantes a ser trasladada al Congreso.

Tras este seguimiento, la OEA advirtió sobre debilidades en la fase de postulación. Entre ellas, la utilización de instrumentos de evaluación insuficientes, centrados en criterios formales que no garantizan un análisis profundo de la independencia, solvencia ética y capacidades técnicas de los postulantes.

Asimismo, cuestionó los déficits en la deliberación pública y la falta de trazabilidad de las decisiones, lo que puede afectar la comprensión ciudadana sobre cómo se otorgan los puntajes o se eligen los perfiles. También señaló la ausencia de entrevistas públicas estandarizadas, lo que impide contrastar méritos de forma equitativa entre candidaturas.

Además, la Misión resaltó la existencia de aspirantes con cuestionamientos públicos, por lo que considera necesario aplicar un control de integridad reforzado, que incluya verificación, análisis objetivo de los señalamientos y motivación suficiente en la evaluación.

Recomendaciones concretas

En ese contexto, la OEA exhortó al Congreso a realizar entrevistas o audiencias públicas a las 20 personas nominadas, con reglas claras, tiempos equivalentes, guía base de preguntas y transmisión o registro público.

También instó a garantizar la publicidad activa y oportuna de expedientes, hojas de vida y criterios de evaluación utilizados, así como a adoptar una decisión final debidamente motivada, en sesión pública, que permita comprender por qué se eligen unos perfiles sobre otros.

Entre otras recomendaciones, sugiere aplicar un escrutinio ético y técnico riguroso, más allá del cumplimiento formal de requisitos legales, e incorporar mecanismos para permitir la observación nacional e internacional durante el proceso.

La Misión concluyó reiterando que las instituciones electorales deben estar integradas por personas con idoneidad, independencia, ética y capacidad técnica, y alentó al Legislativo a conducir esta etapa con los más altos estándares de transparencia y deliberación pública.

📝 Recomendaciones de la OEA al Congreso sobre la elección de magistraturas del TSE

Realizar entrevistas públicas a las personas nominadas: Con transmisión o registro público, reglas claras, tiempos equivalentes y una guía de preguntas base que permita evaluar independencia, integridad, capacidades técnicas y criterios de gestión electoral.

Garantizar publicidad activa y accesible: Poner a disposición de la ciudadanía, de forma oportuna y verificable, los expedientes completos, hojas de vida, criterios utilizados y elementos de evaluación.

Aplicar una revisión de integridad reforzada: Analizar con seriedad los señalamientos públicos, objeciones y descargos de los postulantes, con criterios objetivos y motivación suficiente. La evaluación debe considerar no solo requisitos legales, sino también principios éticos y de confianza ciudadana.

Adoptar una decisión final motivada y transparente: Resolver la elección en sesión pública, explicando los criterios utilizados para seleccionar a cada magistratura, de forma comprensible y conforme al marco constitucional y legal vigente.

Permitir la observación nacional e internacional: Facilitar el acompañamiento de organizaciones nacionales e instancias internacionales, como garantía adicional de legitimidad y credibilidad del proceso.

La Misión Especial de la @OEA_oficial para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en #Guatemala remitió una carta al Congreso de la República sobre la elección de magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.



La comunicación enfatiza que esta designación debe… pic.twitter.com/ZJhK0SRmgK — OEA (@OEA_oficial) February 20, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

