Elección de magistrados del TSE sigue en marcha en el Congreso pese a fallos pendientes en la CC

Entre cuestionamientos y acciones legales presentadas en contra de la nómina de 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fue entregada por la Comisión de Postulación hace una semana, el Congreso comienza a realizar los preparativos para la elección de los nuevos magistrados electorales para el período 2026-2032.

Según han indicado integrantes de la Junta Directiva del Congreso, aún se mantienen a la espera de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en cuanto a las acciones interpuestas en los últimos días por varios abogados que se postularon durante el proceso de selección, quienes se pronunciaron en contra de la nómina elaborada y presentada por la comisión postuladora, en la que aseguran que hubo “vicios” en la conformación del listado final y que se incluyó a candidatos no aptos para ostentar el cargo.

Según el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva, el Congreso ha remitido los informes respectivos a la CC con relación a los amparos en contra de la nómina de candidatos.

“Esperamos como Congreso que la Corte de Constitucionalidad resuelva a la brevedad, ya sea para repetir la elección o que la confirme, porque la lista de 20 que tenemos en el Congreso de la República nosotros como diputados cuando programemos la sesión y la agendemos, tendremos que elegir dentro de estos candidatos que están en la lista que nos entregó la comisión”, explicó Rivera.

El congresista afirmó que el proceso de elección que se llevará a cabo por parte del Legislativo “ahora depende” de la resolución que emitirá la Corte de Constitucionalidad, por lo que se mantienen a la espera de la decisión.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo, indicó que junto a otros legisladores comparten la inconformidad expresada por distintos sectores sobre la manera en que se definió la lista y los perfiles incluidos por parte de la comisión de postulación, por lo que deberán elegir dentro de la nómina a aquellos perfiles menos cuestionados.

“Hay algunos cuadros o perfiles rescatables, pero son muy pocos. No es una nómina a nuestra entera satisfacción, y hay un elemento en común, que no es de lo mejor. Tenemos hasta el 19 de marzo –para la elección– también eso está en juego. Hay todavía ciertas incertidumbres en materia legal”, afirmó.

La diputada también indicó que, por parte de la Comisión de Asuntos Electorales, se remitirá a la Junta Directiva un oficio con la solicitud respectiva para integrarse a la Comisión Mixta, integrada por diputados de la Junta Directiva y jefes de bloque, que realizará las entrevistas a los candidatos para el Tribunal Supremo Electoral, las cuales se tiene previsto que se lleven a cabo en el Legislativo la próxima semana, y así participar en este proceso y conocer a cada uno de los aspirantes.

Asimismo, el diputado Víctor Valenzuela, del bloque Vamos y expresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, indicó que por parte del Congreso se debe respetar la decisión de la Comisión y el trabajo que hizo, para elegir por parte del Congreso, lo mejor dentro de la nómina que fue presentada.

“Debemos respetar que se trabajó una comisión, que se eligió una comisión y esa comisión tiene los criterios y los permisos necesarios para presentar la nómina. Nosotros tenemos que respetar y de ahí escoger lo mejor que se pueda para el Tribunal Supremo Electoral”, puntualizó el congresista.

El diputado oficialista José Carlos Sanabria afirmó que las acciones legales interpuestas en contra de la nómina podrían cambiar el rumbo del proceso. Sin embargo, mientras no se tenga una resolución de la CC, se buscan consensos entre los diferentes bloques legislativos para llevar a cabo la elección de los nuevos magistrados del TSE.

“Evidentemente hay unas acciones legales que pueden cambiar el rumbo que va tomando el proceso. En este momento en el Congreso se están buscando los acuerdos para poder tener el diálogo y las reuniones con los bloques para buscar los consensos necesarios y poder elegir”, aseguró Sanabria.

Remiten información a la CC

El primer secretario del Legislativo, Juan Carlos Rivera, indicó que por parte del Congreso se remitió, dentro del plazo estipulado de las 48 horas, la información requerida por la Corte de Constitucionalidad dentro de las acciones de amparo interpuestas por varios postulantes al Tribunal Supremo Electoral, quienes aducen ilegalidades por parte de la Comisión de Postulación en la integración de la nómina.

Rivera afirmó que la información remitida a la CC consiste en el acuerdo legislativo aprobado por el Congreso, por medio del cual se integró la Comisión de Postulación, así como otra información solicitada por el tribunal constitucional.