Unión Europea respalda transición institucional y refuerza apoyo a Guatemala

La Unión Europea, (UE), ha manifestado nuevamente su respaldo a Guatemala en la renovación institucional con el fin de “consolidar la democracia”, esto luego de la entrega de la nómina de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, (TSE) al Congreso y concluida la fase de recepción de expedientes de los abogados que buscan la magistratura titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad en representación de los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como de los que se han postulado al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público.

El eurodiputado español José Cepeda afirmó en una entrevista a EFE que la Unión Europea, (UE), sigue de cerca los procesos de elección de las altas cortes y organismos de control en Guatemala, al considerar que el país se ha convertido en una "referencia" regional que busca "desarrollar grandes avances en la consolidación del sistema democrático".

Cepeda, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), concluyó junto a un grupo de eurodiputados el jueves una misión oficial de tres días destinada a respaldar la transparencia en la renovación de instituciones clave y fortalecer los lazos con el bloque comunitario.

Tras un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo de León, Cepeda reafirmó que el mandatario cuenta con el respaldo europeo para "consolidar la democracia" y fortalecer las instituciones en este periodo de transición.

Durante el 2026, Guatemala llevará a cabo la renovación de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), además de la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Estos procesos de elección son vistos por la Unión Europea como un momento decisivo para el Estado de derecho, dado que la independencia judicial enfrenta un escrutinio internacional ante una concentración de relevos de autoridades que no ocurría en décadas.

Guatemala está cada vez más presente en el radar europeo

"Guatemala está cada vez más presente en el radar europeo", señaló el parlamentario socialdemócrata, tras explicar que la estabilidad jurídica es fundamental para mantener los valores de derechos humanos y el multilateralismo que defiende el bloque comunitario.

Durante su estancia en Guatemala, la delegación mantuvo una intensa agenda que incluyó reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y de Gobernación, Marco Villeda.

Cepeda también sostuvo entrevistas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), líderes indígenas y representantes del sector privado agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la principal organización patronal del país.

También mantuvo encuentros con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, para conocer de primera mano los retos de la pluralidad democrática.

El eurodiputado subrayó que es vital que las personas elegidas en estos procesos de designación indirecta sean "honestas y técnicamente muy cualificadas", ya que de su integridad depende la confianza en el sistema.

"Es muy importante que las personas que se elijan ahora en segundo grado sean honestas y cualificadas, porque van a tener bajo su responsabilidad no solamente el próximo proceso electoral de 2027, en el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, sino las siguientes (integraciones) legislativas y presidenciales", enfatizó Cepeda.

Al respecto, el parlamentario español insistió en la necesidad de una separación de poderes efectiva para combatir amenazas como el crimen organizado y fortalecer la seguridad jurídica.

"Es imprescindible que el poder judicial sea limpio y no tenga ningún tipo de injerencia; solo así habrá confianza para la inversión extranjera y el desarrollo económico", puntualizó el eurodiputado, quien recalcó que la estabilidad es una "condición imprescindible" para la prosperidad.

Finalmente, Cepeda destacó que el diálogo entre los diferentes sectores sociales y el sector productivo en Guatemala es clave para garantizar un sistema judicial intachable que asegure el progreso de sus ciudadanos.

Comienza proceso de calificación

Luego de concluir con la recepción de expedientes de los aspirantes a una magistratura titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad por parte del Organismo Ejecutivo, así como del Legislativo, comenzará el proceso de evaluación y calificación de los expedientes de los aspirantes.

En el Organismo Ejecutivo, esta fase iniciará el lunes 23 de febrero y concluirá el 6 de marzo. El cronograma compartido por la Presidencia de la República indica que la designación será realizada por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros entre los días 11 y 13 de marzo, siendo el último día para la designación el 14 del mismo mes.

Por parte del Congreso, la evaluación de los expedientes también se estará realizando en los próximos días. El proceso estará a cargo de una comisión mixta conformada por diputados de la Junta Directiva, así como por la instancia de jefes de bloque.

Esta comisión también está facultada para rechazar aquellos expedientes que no llenen los requisitos establecidos en la ley para optar al cargo.

La comisión presentará al pleno del Congreso el listado con los nombres de los profesionales que cumplieron con los requisitos, para que se realice la elección del magistrado titular y suplente que representará al Legislativo ante la CC.

La elección se efectuará en un plazo de 30 días antes del 14 de abril, fecha en que tomarán posesión los nuevos magistrados del órgano constitucional.

Fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que estará en el cargo durante los próximos cuatro años.

Para el efecto, la Comisión de Postulación a cargo del proceso deberá elaborar una nómina con los nombres de los seis candidatos más aptos para el puesto.

Los aspirantes deben cumplir con varios requisitos, así como con varios aspectos establecidos dentro de la tabla de gradación de 100 puntos, en donde deben alcanzar un punteo mínimo de 75 puntos para poder ser elegibles.

El presidente deberá designar al próximo fiscal general antes del 17 de mayo, fecha en la que tomará posesión el sustituto de Consuelo Porras en el ente investigador.