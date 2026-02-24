¿Por qué la PDH negó constancia a Blanca Alfaro en el proceso para Fiscal General?

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, quedó excluida temporalmente del proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), debido a que en su expediente no adjuntó la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a Derechos Humanos, documento emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La magistrada del TSE justificó ante la comisión de postulación la ausencia de dicho documento por medio de una declaración que adjuntó a su documentación, en la que indicó que no presentó dicha constancia, aparentemente, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos no hacía la entrega respectiva del documento.

De esa cuenta, Patricia Gámez, secretaria de la postuladora, indicó que se debía notificar a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que “hiciera la entrega” de la constancia y así verificarla junto con el expediente.

Al realizar la consulta correspondiente a la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre las razones por las que no se le extendió la constancia a la magistrada Alfaro, se indicó lo siguiente:

“La institución del Procurador de los Derechos Humanos no emitió la constancia que solicitó –Alfaro– porque en los registros de la PDH aparecen dos expedientes abiertos en el 2003 y resueltos en el 2004 y 2006, en donde la Procuraduría resolvió que tiene sanciones por violaciones a los Derechos Humanos cuando ejerció cargos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”.

De esa cuenta, la PDH no extendió la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a los Derechos Humanos a la magistrada del TSE.

Cabe recordar que Blanca Alfaro se desempeñó como gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del 2002 al 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo. Previo a ser designada como gerente del seguro social, también fungió como viceministra de Trabajo durante dicho gobierno.

¿Qué es la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a los Derechos Humanos?

La Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a Derechos Humanos es un documento emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por medio del cual se certifica que una persona no tiene registro de violaciones a derechos humanos declaradas en su contra. Para ello, la PDH hace la verificación correspondiente mediante sus sistemas de gestión de antecedentes.

Dicha constancia es requerida en varios casos para todas aquellas personas interesadas en optar a cargos públicos, así como para puestos relacionados con temas de seguridad. También es un requisito para algunos trámites administrativos que requieren que el solicitante tenga un historial limpio y que no haya incurrido en casos de abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos, según información de la PDH.

Dentro de los requisitos que la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ha solicitado a los aspirantes al cargo se encuentra dicha Carencia, la cual forma parte de los requisitos principales para optar al cargo.