Presentan impugnaciones contra listado de aspirantes al TSE por incluir a personas con señalamientos graves

Los diputados del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron una impugnación contra la nómina de 20 candidatos que fue entregada el 17 de febrero por la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a la falta de idoneidad de varios aspirantes incluidos en el listado final por esa instancia.

Según indicó el diputado José Chic, es “grave y lamentable” que la comisión haya incluido en la nómina a varios candidatos con “señalamientos graves” de la Embajada Estadounidense en Guatemala, a quienes se vincula con el narcotráfico y el crimen organizado.

“Es grave el señalamiento de parte de la Embajada de Estados Unidos de que puede haber gente vinculada al narcotráfico. Eso le puede abrir las puertas a que carteles de narcotráfico, grupos ligados al crimen organizado, tomen municipalidades, tomen curules en el Congreso e incluso, tomen la presidencia de este país”, afirmó el parlamentario.

El diputado también enfatizó que, además de las personas señaladas por el Gobierno estadounidense, en el listado hay otros candidatos que recibieron punteos altos, pero también objeciones ciudadanas por su falta de idoneidad, y que, a pesar de ello, fueron incluidos.

“Hay candidatos que aparecen con 90 puntos, pero cuando usted revisa el expediente pareciera ser que fue con dedicatoria ese punteo. El procedimiento de calificación fue repartirse determinada cantidad de expedientes y en menos de ocho horas ya tenían calificados entre cuarenta y cincuenta expedientes”, afirmó.

Ante esta situación, Chic aseguró que se presentó la impugnación, en la que se solicita al Congreso la devolución de la nómina a la Comisión de Postulación para que elabore un nuevo listado con los candidatos más idóneos.

“Solicitamos al Congreso de la República que se regrese el listado y que se les dé 24 horas a la Comisión para que presente un nuevo listado que sea de personas con la honorabilidad que establece la Constitución”, afirmó Chic.

Junta Directiva conocerá impugnaciones

El diputado Orlando Blanco, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, afirmó que, por el momento, la directiva no se ha reunido para conocer el tema. También indicó que para el lunes de la próxima semana se prevé que tanto la impugnación presentada por su bloque como la de Acción Ciudadana (AC) sean conocidas por la directiva del Legislativo.

“La Junta Directiva no se ha reunido para hablar sobre este tema. También entró una impugnación presentada por la organización Acción Ciudadana, la cual ya está agendada para el conocimiento de Junta Directiva el lunes, y también se va a tener que agendar de conocimiento este oficio que nosotros hemos entregado para que también se conozca”, aseguró Blanco.

Según indicó el congresista, el debate sobre estos aspectos se realizaría el próximo martes en el pleno, una vez que la Junta Directiva despache los temas.

Impugnación de Acción Ciudadana

La organización Acción Ciudadana (AC) presentó ante los jefes de bancada en el Congreso una carta para que se proceda a la “impugnación y devolución” de la nómina de 20 candidatos entregada por la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

“La Comisión de Postulación ha incurrido en una falta gravísima al omitir la evaluación del requisito de ‘reconocida honorabilidad’. Se limitaron a una ponderación matemática de méritos académicos, ignorando que la idoneidad es un requisito sine qua non –indispensable– para el ejercicio del cargo”, afirma el documento presentado por la organización.

También indica que la presunción de inocencia “invocada erróneamente por la comisión no es un argumento jurídico aplicable para ignorar perfiles con tachas fundamentadas sobre ataques a la democracia; una cosa es un proceso penal y otra cosa es la defensa de la democracia”, indica el texto.

De esa cuenta, solicita al Legislativo que devuelva la nómina a la Comisión para que esta proceda a la integración de un nuevo listado con candidatos idóneos, ya que en el actual figuran personas que “han sido señaladas por la comunidad internacional (Lista Engel) por socavar procesos democráticos. Poseen conflictos de interés por representar a estructuras señaladas de corrupción y carecen de la independencia judicial requerida para garantizar la transparencia del proceso electoral del 2027”.