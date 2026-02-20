CC da trámite a amparo contra la nómina de candidatos del TSE

Política

CC da trámite a amparo contra la nómina de candidatos del TSE

El abogado César López indicó que la Comisión de Postulación lo habría excluido, pese a haber obtenido una de las puntuaciones más altas.

Abogado Carlos López

El abogado César López menciona que se le ha dado trámite a un amparo interpuesto en la Corte de Constitucionalidad al no ser elegido en la nómina final de aspirante a magistrados del TSE. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Este 20 de febrero, el abogado César López informó que la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un amparo interpuesto contra la nómina de candidatos del Tribunal Supremo Electoral.

De acuerdo con las declaraciones del abogado, la Comisión de Postulación lo habría excluido de la nómina de 20 candidatos, a pesar de haber obtenido —según sus palabras— una de las puntuaciones más altas durante todo el proceso de elección.

"Presenté con todos los requisitos establecidos en la ley y en la Ley de Comisiones de Postulación, y, a la hora de ser evaluado, fui uno de los que obtuvimos la nota máxima de 97 puntos, juntamente con otros dos compañeros", explicó López.

López calificó de "lamentable" que la comisión remitiera la nómina correspondiente al Congreso de la República sin haberlo incluido.

Abogado Carlos López

CC da trámite a amparo contra la nómina de candidatos del TSE

Ejecutivo recibe más de 50 de expedientes de candidatos para la Corte de Constitucionalidad

"Considero que fue realmente lamentable que la comisión no ponderara, no evaluara y no tomara en cuenta los méritos académicos y profesionales que ellos mismos calificaron y ponderaron", prosiguió el abogado.

Agregó que la CC dio el pasado 19 de febrero un plazo de 48 horas al Congreso de la República para que evalúe la audiencia y presente los antecedentes del caso.

López indicó que el pasado jueves se dio trámite al amparo y, ese mismo día, fue remitido al Congreso.

"Lo que estoy solicitando es que se revise esa nómina y que, por lo menos, se me incluya y se valore ese esfuerzo que se hizo para poder participar", afirmó el abogado.

Fue el pasado 17 de febrero cuando la Comisión de Postulación definió la nómina de los 20 candidatos que buscan ocupar las cinco magistraturas titulares y suplentes del TSE.

Dicha elección se habría desarrollado en menos de una hora y ha generado señalamientos de sectores de la sociedad civil, que cuestionan la capacidad y la honorabilidad de los elegidos.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

