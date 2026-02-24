Fiscal general entre los 48 aspirantes que avanzan para la selección de candidatos a jefe del MP

Guatemala

La continuidad de Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, fue puesta en duda por la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, quien reclamó por la aparente ausencia de una firma.

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, tiene prohibición de viaje a Estados Unidos por sanciones del Departamento de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP)

La comisión de postulación de fiscal general redujo a 48 la lista de aspirantes que buscan ser candidatos a jefe del Ministerio Público (MP), pero entre los que continúan con el proceso destaca María Consuelo Porras.

La postuladora aceptó el expediente de Consuelo Porras, quien pasa a la siguiente fase del proceso para la selección de candidatos, tras ser evaluada y cumplir con las exigencias de la convocatoria.

Consuelo Porras, actual jefa del MP, mandó su expediente de aspirante el viernes 20 de febrero, pasando inadvertida de la prensa y los observadores nacionales.

La persona a cargo de entregar la papelería de la fiscal general dijo a medios que era su expediente, pero las intenciones de la actual líder del MP quedó expuesta cuando la postuladora compartió el listado oficial de 59 aspirantes.

La jefa del MP para seguir en esta etapa del proceso consiguió el respaldo de 14 comisionados, el grupo mayoritario de la comisión que se ha logrado imponer en la toma de decisiones.

El expediente de la actual jefa del MP se encuentra bajo el número de registro 35, y fue aceptado por los comisionados al evaluar que entregó cada uno de los requisitos que pidió la convocatoria.

Actualmente María Consuelo Porras mantiene una serie de sanciones por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea, por ser considerada por los gobiernos internacionales como un actor antidemocrático.

Las sanciones se emitieron luego que el MP realizó una serie de allanamientos en el marco de las elecciones generales del 2023. Secuestrando las cajas electorales y sugiriendo que los resultados de las votaciones no deberían de ser reconocidos.

El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del 2024. Fotografía: EFE.

En esta etapa del proceso la comisión solo observó que la aspirante cumpliera con los documentos, será en una fase futura en que se evaluarán otros aspectos en donde los comisionados consideraran si Consuelo Porras, así como el resto de aspirantes, cumplen o no con aspectos de idoneidad y honorabilidad.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del MP queda en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien debe elegir al nuevo funcionario entre una lista de seis candidatos que debe elaborar la comisión de postulación.

Villeda en duda por firma

Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, también avanzó en el proceso de selección de candidatos para fiscal general y jefe del MP, recibiendo 10 votos a favor.

Pero su continuidad en el proceso fue puesta en duda por Claudia Paredes, presidenta de la postuladora, quien dijo que el formulario de aspirante no aparecía firmado.

Fue cuestionada por Patricia Gámez, secretaria titular de la comisión, quien explicó que había una nota advirtiendo que en otra parte del expediente aparecía el mismo documento con la firma del aspirante.

Marco Antonio Villeda es uno de los candidatos oficialistas a fiscal general. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La presidenta de la CSJ cuestionó la continuidad de Villeda, indicando que por igualdad de condiciones debía quedar fuera, ya que el pasado lunes ocurrió un caso similar y una abogada fue excluida.

Pero el comisionado Julio Cordón, de Universidad Rafael Landívar, debatió diciendo que en el caso de la otra aspirante no había ninguna anotación que reflejara que si había un formulario de aspirante firmado.

Paredes optó por someter a votación que Villeda no cumplía con los requisitos y solo obtuvo cuatro votos siendo los siguientes: Paredes de la CSJ; José Reyes de Universidad Da Vinci, Enrique Sánchez Usera, de Universidad Panamericana; y José González de Universidad de Occidente.

Otro aspirante, relacionado con el oficialismo, también estuvo a punto de quedar fuera por la comisión de postulación. Se trata de Ronalth Iván Ochaeta Argueta.

Los argumentos de algunos comisionados fue que no entregó una constancia de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, dependencia en la que fue fundador.

Los votos estuvieron empatados en dos rondas de votación, pero en una tercer intento finalmente Ochaeta avanzó en el proceso, pero entre los que buscaron dejarlo fuera aparece nuevamente los votos de la CSJ, Universidad Panamericana y Universidad de Occidente,

Otros perfiles

Entre los profesionales que siguen en el proceso de selección de candidatos a fiscal general se encuentra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rivera.

El exfuncionario judicial estuvo en la CSJ que duró 11 meses, de 2023 a 2024. En declaraciones recientes dadas a la prensa dijo que existen aspectos positivos en la actual gestión del MP al frente de Consuelo Porras.

También fue admitido el abogado Óscar Dávila, exfiscal del MP y antiguo comisionado anticorrupción del Organismo Ejecutivo, durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.

Durante el proceso de revisión de expedientes las dos aspirantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedaron temporalmente excluidas. Se trata de las magistradas titulares Blanca Alfaro e Irma Palencia.

El expediente de Alfaro no se encontraba completo, la hacía falta una constancia extendida por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), relativa a la carencia de sanciones morales.

Para el caso de la magistrada Palencia su exclusión temporal se debe a que no acreditó la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocido como finiquito.

Palencia enfrentó un proceso penal por aparentes anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta utilizada en las elecciones generales del 2023.

Apenas la semana pasada el proceso penal contra Palencia, y otros tres magistrados titulares pasó a una fase administrativa, pero ese proceso todavía sigue cargado en el sistema de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El constituyente y exdiputado, Fernando Linares Beltranena, también quedó temporalmente fuera del proceso. Cuando los comisionados evaluaron su expediente, se percataron que acreditó documentos antiguos, lo que hizo que quedara entre los excluidos.

Expedientes evaluados

Admitidos

  1. Mynor Francisco Hernández Castillo
  2. Walfred Orlando Rodríguez Tortola
  3. Juan Luis Polanco Santizo
  4. Walter Brenner Vásquez Gómez
  5. Gabriel Estuardo García Luna
  6. Henry Alejandro Elías Wilson
  7. Brenner Israel Ronaldo López de León
  8. Marco Antonio Cortéz Siz
  9. Edgar Miguel Morales Santos
  10. Maynor Eduardo González Méndez
  11. Zoila Tatiana Morales Valdizón
  12. Gladys Verónica Ponce Mejicanos
  13. Paolo Rubén Similox Valiente
  14. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
  15. Carlos Alberto García Alvarado
  16. Thelma Shayne Ochaeta Argueta
  17. Ana Karina Méndez Vielman
  18. José Manuel Quinto Martínez
  19. Abdi Ariel Guerra Guzmán
  20. Carlos Humberto Rivera Carrillo
  21. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
  22. Liseth Gramajo Trampe
  23. Lissy Cristina Guerra Aguirre
  24. Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina
  25. Raúl Estuardo López Rodríguez
  26. Amílcar Enrique Colindres Hernández
  27. Esteban Manuel Celada Flores
  28. Erick Osberto López Orozco
  29. Sandra Elizabeth Acán Guerrero
  30. María Consuelo Porras Argueta
  31. Óscar Miguel Dávila Mejicanos
  32. Roberto Manuel Ángel Flores
  33. Nicólas Cuxil Güitz
  34. César Augusto Ávila Aparicio
  35. Hugo Alfredo Bautista del Cid
  36. Walter Paulino Jiménez Texaj
  37. Ronalth Iván Ochaeta Argueta
  38. Mario René Espinoza Palacios
  39. Silvia Villalta Martínez
  40. Julio Rivera Clavería
  41. César Isaac Payés Reyes
  42. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán
  43. Miguel Estuardo Ávila Vásquez
  44. Tomás Ramírez López
  45. Marco Antonio Villeda Sandoval
  46. Beyla Adaly Xiomara Estrada
  47. Ricardo Aníbal Gúzman Loyo
  48. Julio Roberto Saavedra

No admitidos

  1. Marlon Orlando Ordoñez Cordón
  2. Jaime Leonardo Tecú Guevara
  3. Blanca Odilia Alfaro Guerra
  4. Sully Claudet Merlos Moya
  5. Irma Elizabeth Palencia Orellana
  6. Mario David Aguilar Mijangos
  7. Fernando Linares Beltranena
  8. Edgar Antonio Raymundo García
  9. Yasly Osmin Pastora Gutiérrez
  10. Edward Rosalío Gómez García
  11. Alida Adelina Arana Vicente Avalos

La comisión de postulación publicará el jueves 26 de febrero a los aspirantes que temporalmente quedan fuera del proceso, para que así estos puedan presentar pruebas de descargo.

El periodo para la recepción de dichos argumentos estará habilitado el viernes 27 de febrero, lunes 2 y martes 3 de marzo.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Comisión de Postulación de Fiscal General Elecciones de segundo grado Fiscal General Consuelo Porras María Consuelo Porras Argueta 

