PGN confirma que Arévalo no ha instruido acciones por caso Usac y elección de Walter Mazariegos

Un oficio fechado el 13 de abril, remitido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) tras una citación, confirma que el Ejecutivo no ha girado instrucciones para accionar legalmente por la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en un proceso que sectores estudiantiles y sociales señalan como fraudulento.

En el documento, la PGN detalla que solicitó información al Ministerio Público (MP) sobre denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas contra autoridades universitarias, con el objetivo de establecer si los hechos afectan intereses del Estado.

Sin embargo, el punto central es que la institución reconoce que, “de momento no ha recibido instrucción para el planteamiento de acciones legales”. La carta añade que, de determinarse la procedencia, actuará conforme a lo establecido en el artículo 252 de la Constitución y funciones establecidas en su ley orgánica.

Como antecedente, durante la citación realizada esa misma mañana, delegados de la Contraloría confirmaron que Mazariegos no es el único señalado, sino que otras 24 personas del Consejo Superior Universitario (CSU) también figuran en denuncias por posibles irregularidades en contrataciones y manejo de recursos.

El presidente @BArevalodeLeon no ha dado instrucciones a la PGN para actuar tras las aparentes ilegalidades en la elección de rector de la USAC a favor de Walter Mazariegos. La pasividad del Ejecutivo consta en un documento traslado a diputados del bloque legislativo VOS. pic.twitter.com/dsC9kMNYmG — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 13, 2026

Las acciones fueron presentadas a finales de marzo de este año ante la Fiscalía, luego de que los involucrados no lograran desvanecer hallazgos detectados previamente.

Según lo expuesto por los diputados, estas denuncias incluso tendrían implicaciones sobre el finiquito —constancia de inexistencia de reclamación de cargos— requerido para optar a cargos públicos, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso en la universidad.

Presión al Ejecutivo

En paralelo, el diputado José Chic envió una carta al presidente Bernardo Arévalo en la que cuestiona la falta de acciones del Ejecutivo frente a la crisis en la USAC.

En el documento, el legislador señala que la situación actual de la universidad refleja posibles vulneraciones a la legalidad, al orden institucional y a derechos de estudiantes y docentes, y recuerda el vínculo previo del mandatario con la comunidad universitaria. "[…] ¿Acaso el cargo de Presidente ha silenciado su conciencia crítica frente a actos de violación de derechos humanos?", cuestiona el congresista.

Además, hace referencia al legado de Juan José Arévalo Bermejo en la consolidación de la autonomía universitaria y fundar la Facultad de Humanidades, en contraste con el contexto actual.

El diputado solicita de forma expresa que el presidente instruya a la PGN para actuar "de forma inmediata" en defensa de la legalidad para "restituir el orden jurídico y proteger los intereses de la comunidad universitaria".

Postura del Ejecutivo

Por su parte, el presidente Arévalo indicó que corresponde al sistema de justicia resolver las impugnaciones relacionadas con el proceso electoral en la Usac.

El mandatario descartó cualquier acuerdo con Mazariegos y señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de investigar las denuncias y determinar la situación legal del proceso.

“Es absolutamente falso. No ha habido ni habrá ningún pacto arriba de la mesa o abajo de la mesa con Walter Mazariegos”, dijo ese lunes en la rueda de prensa matutina.

Sancarlistas denuncian amenazas y landivarianos se pronuncian

Estudiantes del Centro Universitario del Norte (Cunor-Usac) denunciaron públicamente una escalada de hostigamiento en su contra en medio de la toma de instalaciones.

Aseguran que docentes han impulsado acciones de intimidación, incluyendo amenazas sobre la pérdida de cursos y la recolección ilegal de datos personales de quienes participan en el movimiento.

Además, alertaron sobre un agravamiento de la situación al reportar amenazas de muerte recibidas recientemente desde un número telefónico, lo que, indican, eleva el conflicto. Señalan que estas prácticas buscan frenar sus demandas académicas y debilitar la protesta estudiantil.

Mientras tanto, estudiantes organizados de la Universidad Rafael Landívar, identificados como el colectivo “landivarianos”, expresaron su rechazo a las irregularidades señaladas en el proceso de elección de rector de la USAC y manifestaron su solidaridad con la comunidad sancarlista.

Consideran que la crisis afecta la democracia universitaria del país y que las universidades no pueden mantenerse al margen ante un escenario marcado por denuncias de exclusión y falta de transparencia.

En su pronunciamiento, hicieron un llamado al rector de la Universidad Rafael Landívar, padre Miquel Cortés Bofill, a asumir una postura pública en defensa de la institucionalidad democrática, no reconocer la designación de Walter Mazariegos y respaldar la exigencia de un nuevo proceso electoral.

Lea también: MP admite limitaciones para procesar a encapuchados que operan en San Juan y San Pedro Sacatepéquez