MP agiliza acciones judiciales contra Astrid Lemus, horas antes de asumir como magistrada de la CC

Este 14 de abril asume la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), pero fuentes judiciales advierten de maniobras del Ministerio Público (MP) para la emisión de una orden de captura contra la magistrada electa, Astrid Lemus.

La abogada fue electa magistrada titular de la nueva CC en las pasadas elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), proceso eleccionario que está bajo investigaciones del MP.

Durante la elección, los centros de votación de la ciudad de Guatemala fueron objeto de una serie de allanamientos por un caso bajo reserva, por el que ahora, según fuentes, se estaría buscando la emisión de alguna orden de captura.

Este caso se encuentra asignado en el juzgado sexto penal, judicatura que no habría resuelto de manera favorable al MP, según una fuente judicial que prefirió por motivos de seguridad no ser citada.

Ante esto, el MP habría recusado al juez a cargo del caso, pero este optó por inhibirse luego ser tachado de falta de objetividad, haciendo que el expediente, por razón de competencia, fuera asignado a la Sala Tercera Penal.

Las fuentes han confiado a Prensa Libre que para este 13 de abril el caso ya fue elevado a esta Corte de Apelaciones, instancia que meses atrás autorizó ordenes de captura en uno de los casos a cargo del MP.

En aquella ocasión se emitieron más de 20 ordenes de captura, incluida una contra Iván Velásquez, titular de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Esas ordenes de captura quedaron desestimadas, ya que la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consideró que la Sala se había extralimitado en sus funciones al emitir ordenes de captura, tareas que le competen a jueces.

También trascendió información que el MP solicitó una orden de captura contra Lemus por el Caso Toma USAC, el pasado 10 de abril, caso a cargo del Juzgado Décimo Penal, del que hasta ahora se desconoce el sentido de la resolución.

Se consultó a la fiscalía que maneja este caso si habían hecho algún requerimiento judicial en esa línea, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta.

También se consultó por otra vía al MP para saber si en las últimas horas o días han hecho solicitudes judiciales alrededor de Lemus, pero tampoco se ha obtenido alguna respuesta.